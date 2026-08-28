Aleksandar Vucic califica de incivilizada negativa de ONU a Mladic

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El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, acusó el viernes de "comportamiento incivilizado" a un tribunal de las Naciones Unidas para crímenes de guerra en La Haya por negarse a conceder la libertad anticipada al excomandante del ejército serbobosnio Ratko Mladic, quien murió el jueves a los 84 años mientras cumplía una condena de cadena perpetua por sus crímenes.

La familia de Mladic y el gobierno serbio habían solicitado varias veces que el antiguo caudillo fuera liberado, citando su edad y su delicado estado de salud. Murió una semana después de que la ONU rechazara su más reciente solicitud de excarcelación por motivos humanitarios.

"Ese fue un comportamiento incivilizado, sin precedentes y sin excusa", afirmó Vucic. "Ahora podemos ver que querían que Mladic muriera tras las rejas".

El tribunal de la ONU para los crímenes de guerra cometidos durante las guerras en la antigua Yugoslavia en la década de 1990 condenó a Mladic a cadena perpetua en 2017, en lo que se consideró un paso clave para llevar justicia a las víctimas. Estaba bajo custodia desde 2011.

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El despiadado caudillo fue una de las figuras más notorias del conflicto, que dejó más de 100.000 muertos y más de 1 millón de personas sin hogar. Más de tres décadas después de las guerras, antiguos enemigos balcánicos tienen opiniones divididas sobre su papel.

En un fallo del 20 de agosto, la presidenta del tribunal de la ONU que se ocupa de los legados de los tribunales por crímenes de guerra ya clausurados, la jueza uruguaya Graciela Gatti Santana, mencionó la "atención médica integral y compasiva" que Mladic recibía bajo custodia "así como el régimen excepcional de visitas que permite un contacto familiar significativo" como razones para rechazar la solicitud.

Los serbobosnios realizan vigilias, mientras las familias de las víctimas ven justicia

Los serbobosnios realizaron vigilias y encendieron velas el jueves por la noche por Mladic, a quien consideran un héroe pese a su condena.

"No podría haber sido un hombre mejor. Todo lo demás es solo un montón de mentiras. No le haría daño a nadie, a un niño, a nadie. Todo son mentiras", sostuvo Stojanka Visnjevac, residente de Kalinovik, el pequeño pueblo natal de Mladic.

Pero las familias de las víctimas de los crímenes que Mladic orquestó señalaron que su muerte significa al menos algo de justicia para sus seres queridos.

Fazila Efendic, quien perdió a varios miembros de su familia en la masacre de 1995 de más de 8.000 musulmanes bosnios en Srebrenica —el primer genocidio reconocido en Europa desde la Segunda Guerra Mundial—, dijo que es importante que Mladic haya muerto en prisión.

"Nosotros, las víctimas, estamos satisfechos cuando sabemos que fue condenado a cadena perpetua", expresó. "Para nosotros, es importante que haya sido condenado y que cumpliera su pena hasta que murió".

Un "refugio seguro" de la ONU para los musulmanes en Srebrenica terminó siendo tomado por serbios que obligaron a hombres y niños a desnudarse, los mataron y empujaron sus cuerpos con excavadoras a fosas comunes. Serbios bajo el control de Mladic también sitiaron Sarajevo, la capital bosnia, y otras ciudades y pueblos, establecieron campos de concentración para civiles no serbios detenidos y soldados enemigos, y asesinaron sistemáticamente a prisioneros.

Mladic podría ser enterrado en Serbia

Vucic indicó que Belgrado no tiene información sobre cuándo podría ser entregado el cuerpo de Mladic.

El mandatario señaló que la familia de Mladic decidirá dónde será enterrado. "Si la familia expresa el deseo de que sea enterrado en el territorio de Serbia, ayudaremos para que pueda hacerse de manera digna", declaró a los periodistas. No confirmó informes anteriores de que Mladic recibiría un funeral de Estado. Esos reportes provocaron indignación en toda la región.

El tribunal de la ONU abrió el jueves una investigación sobre la muerte de Mladic y, el viernes, la jueza que lleva a cabo la indagatoria visitó el centro de detención donde estaba recluido.

El tribunal, conocido formalmente como el Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales, dijo en una respuesta por correo electrónico a The Associated Press que no dará información sobre la causa de la muerte antes de que concluya la investigación.

Añadió que "las autoridades holandesas pertinentes han informado oficialmente al Mecanismo que no están abriendo una investigación penal sobre la muerte del señor Mladic y que no realizarán una autopsia".