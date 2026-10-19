Fotos | Asegura la GN carga de marihuana en el AIPA

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La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de San Luis Potosí, inició una investigación contra quien o quienes hayan participado en un delito contra la salud, tras el aseguramiento de narcótico en una empresa de paquetería ubicada en inmediaciones del Aeropuerto Internacional "Ponciano Arriaga" (AIPA).

De acuerdo con las indagatorias, elementos de la Guardia Nacional (GN) aseguraron 14 cajas de cartón, las cuales en su interior contenían 94 envoltorios, con un peso aproximado de 151 kilos 315 gramos de marihuana que serían transportados por una empresa de paquetería.

El agente del Ministerio Público de la Federación inició la investigación correspondiente y solicitó al juez del Sistema Penal Acusatorio, autorización para ejecutar la técnica de apertura de correspondencia y abrir los paquetes señalados.

En cumplimiento a lo instruido por el juez de Control, la paquetería fue abierta por elementos de la Policía Federal Ministerial, con la seguridad perimetral de personal de la Guardia Nacional, dejando la droga asegurada a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), quien continúa con la integración de la carpeta de investigación, para resolver conforme a derecho corresponda.

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La Fiscalía General de la República (FGR) exhortó a la ciudadanía a que denuncie las 24 horas de los 365 días del año de forma presencial en República de Polonia 370, Lomas de Satélite o de forma anónima al teléfono 4448340902 ext. 220932 o correo vua.slp@fgr.org.mx.