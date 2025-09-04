Descarrila famoso tranvía en Lisboa

LISBOA.- Un pintoresco tranvía eléctrico, que es una de las grandes atracciones turísticas de Lisboa, se descarriló y chocó, causando la muerte de al menos 15 personas y lesiones a 18, informaron los servicios de emergencia.

Cinco de los heridos están graves, informó el Instituto Nacional de Emergencias Médicas en un comunicado. Entre los heridos hay un niño y un número desconocido de extranjeros, añadió.

Las autoridades indicaron que se trató de un accidente, el peor en la historia reciente de la ciudad, y ensombreció el encanto de Lisboa para los millones de turistas extranjeros que llegan cada año.

El tranvía amarillo y blanco —conocido como Elevador da Gloria, el cual asciende o baja por una empinada colina del centro de la ciudad, en un binomio con otro que va en sentido contrario— yacía de lado en el estrecho camino por el que transita.

Los costados y la parte superior estaban parcialmente abollados, y parecía haber chocado contra un edificio en una curva del camino. Partes del vehículo —hecho principalmente de metal— estaban totalmente aplastadas.

Varias docenas de trabajadores de emergencia estaban en el lugar, pero la mayoría se retiró después de unas dos horas.

Testigos presenciales dijeron a medios locales que el tranvía descendió la colina a toda velocidad, aparentemente fuera de control. Un testigo indicó que se volcó encima de un hombre en la acera.

Carris, la empresa que opera el tranvía, dijo que se había realizado el mantenimiento según lo programado.

El Ayuntamiento de Lisboa suspendió las operaciones de otros tranvías en la ciudad y ordenó inspecciones inmediatas, informaron medios locales.

El presidente Marcelo Rebelo de Sousa ofreció sus condolencias a las familias afectadas, y el alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, dijo que la ciudad estaba de luto. “Es una tragedia como nunca hemos visto”, lamentó Moedas.

El gobierno de Portugal anunció que se observaría un día de luto nacional el jueves. “Un trágico accidente... provocó la irreparable pérdida de vidas humanas, que dejó de luto a sus familias y consternó a todo el país”, expresó. en un comunicado.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también envió sus condolencias.