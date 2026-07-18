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Mbappé supera récord de goles en Mundiales en Miami Gardens

El delantero francés suma 10 goles en este Mundial y busca segundo Botín de Oro.

Por AP

Julio 18, 2026 06:59 p.m.
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Mbappé supera récord de goles en Mundiales en Miami Gardens
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      MIAMI GARDENS, Florida, EE.UU. (AP) — Kylian Mbappé superó el sábado a Lionel Messi en la lucha por el récord de goles en Mundiales a lo largo de su carrera, al anotar dos veces por Francia, que cayó el sábado 6-4 ante Inglaterra en el partido por el tercer puesto y llegar a 22 tantos.

      Récord de goles mundiales logrado por Mbappé

      Mbappé suma 10 goles en este Mundial, dos más que Messi en la carrera por el Botín de Oro, que se otorga al máximo goleador del torneo. Si se mantiene por delante de Messi después de que Argentina juegue contra España en la final de este domingo, se convertiría en el primer jugador en ganar el Botín de Oro dos veces.

      Francia perdía 4-0 ante Inglaterra a los 48 minutos, cuando Mbappé desvió un disparo por encima del guardameta Dean Henderson. A los 66, volvió a vencer a Henderson con un remate de zurda desde unos 14 metros para superar la marca de Messi, de 21 goles en su carrera mundialista.

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      Detalles del partido por tercer puesto y desempeño de Mbappé

      Francia se acercó 4-3 con el segundo gol de Mbappé. Les Bleus se quedaron sin la oportunidad de disputar su tercera final consecutiva de la Copa del Mundo el martes, cuando perdieron ante España en las semifinales.

      Mbappé anotó ocho goles para ganar el Botín de Oro hace cuatro años en Qatar, donde Francia perdió ante Messi y Argentina en una tanda de penales en la final.

      El astro francés fue titular el sábado en el partido por el tercer puesto, y su búsqueda del Botín de Oro parecía no ir a ninguna parte cuando Francia perdía 4-0 al descanso. Las figuras inglesas Harry Kane y Jude Bellingham no estuvieron en el once inicial de su selección, aunque Bellingham ingresó como suplente y anotó al final del tiempo de descuento del segundo tiempo. Terminó el torneo con siete goles, uno más que Kane.

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