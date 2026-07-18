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Entradas para final del Mundial en Nueva Jersey alcanzan precios récord

Los precios varían desde 6,400 hasta casi 60 mil dólares para asientos especiales en la final del Mundial.

Por AP

Julio 18, 2026 07:13 p.m.
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Entradas para final del Mundial en Nueva Jersey alcanzan precios récord
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      EAST RUTHERFORD, Nueva Jersey, EE.UU. (AP) — Cualquiera que busque una entrada de última hora para ver a Lionel Messi y Argentina frente a Lamine Yamal y España en la final de la Copa del Mundo debe estar realmente dispuesto a meter mano en la cartera y usar la tarjeta de crédito con el mayor saldo posible.

      Precios récord en la venta de entradas para la final

      Y si es posible, una llave de una bóveda bancaria serviría también. La entrada para la final de este domingo en East Rutherford, Nueva Jersey es cara, por decir lo menos.

      El sitio oficial de reventa de entradas de la FIFA tenía sus boletos más baratos el sábado por la mañana en 6,411.25 dólares por una vista de nivel intermedio detrás de la portería. Y esas entradas desaparecieron para la hora del almuerzo.

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      Las entradas en las esquinas de la grada superior estaban listadas por casi 10 mil dólares. Para estar mucho más cerca de la acción, los compradores tendrían que gastar alrededor de 16 mil dólares, o hasta casi 60 mil dólares por asientos especiales de hospitalidad.

      Otros sitios como SeatGeek y StubHub también ofrecían entradas en la grada superior desde alrededor de 10.000 dólares. Algunos asientos en los niveles inferiores se acercaban a los 35 mil dólares.

      Contexto deportivo y relevancia histórica

      Para algunos, puede valer la pena ver a Messi, considerado por muchos el mejor jugador de todos los tiempos, perseguir la historia frente a Yamal, una de las estrellas emergentes más brillantes del fútbol.

      Argentina jugará por su cuarto título en total y el segundo consecutivo. Ningún país ha ganado Mundiales seguidos desde Brasil en 1958 y 1962. España ganó su único título en 2010.

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