Desmantela red de narcotráfico en Brasil

RÍO DE JANEIRO.- La policía de Río de Janeiro liberó el jueves a dos rehenes, incluido un niño, durante una redada dirigida a una red de tráfico de drogas en un barrio pobre de la ciudad, en el que ocho presuntos delincuentes fueron abatidos, indicaron las autoridades.

El operativo tenía como objetivo a la organización criminal conocida como Tercer Comando Puro, incluido un narcotraficante conocido como “El Coronel”, quien fue acusado de asesinar a una mujer en agosto pasado, según un comunicado de la policía de Río.

“Durante la operación, los agentes llegaron a una propiedad en donde seis criminales mantenían como rehenes a un pastor ya un niño. Los atacantes se resistieron y fueron neutralizados”, detalló la policía. “Otros dos criminales fueron neutralizados en otro punto”.

Los rehenes fueron liberados a salva, informó la policía. Las autoridades también arrestaron a dos personas mientras intentaban tomar el control de un autobús, el cual intentaban utilizar como barricada para impedir el acceso de los agentes al barrio, indicó la policía.

Además, la policía incautó cuatro fusiles. El intenso tiroteo entre los miembros de la organización criminal y la policía afectó el horario de servicio de trenes y autobuses, obligó al cierre de escuelas y produjo escenas de terror en la ciudad, de acuerdo con los medios locales.