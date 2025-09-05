Cifra de muertos palestinos se eleva

DEIR AL-BALAH, Franja de Gaza.- Más de 64.000 palestinos han muerto en la guerra de casi dos años en la Franja de Gaza, dijeron el jueves funcionarios de salud, mientras Hamás e Israel reiteraron sus demandas incompatibles para poner fin a los combates.

Los hospitales locales informaron que los ataques israelíes mataron a 28 personas, en su mayoría mujeres y niños, durante la noche y hasta el jueves, mientras Israel continuaba con las etapas iniciales de su ofensiva en Ciudad de Gaza, afectada por la hambruna. En Cisjordania, un territorio ocupado por Israel, los israelíes establecieron un nuevo asentamiento en una ciudad palestina, según un grupo de monitoreo.

Hamás emitió un comunicado el miércoles por la noche diciendo que estaba dispuesto a devolver a los 48 rehenes que aún mantiene —alrededor de 20 de ellos considerados vivos por Israel— a cambio de prisioneros palestinos, un alto el fuego duradero, la retirada de las fuerzas israelíes de toda Gaza, la apertura de los cruces fronterizos y el inicio del desafiante proceso de reconstrucción de Gaza.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, desestimó la oferta como “propaganda” y dijo que la guerra continuaría hasta que todos los rehenes sean devueltos, Hamás sea desarmado e Israel tenga pleno control de seguridad del territorio, y que la administración civil sea delegada a otros.

Las conversaciones sobre un alto el fuego temporal que habría permitido la devolución de algunos rehenes se rompieron el mes pasado, cuando el enviado de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, se retiró, culpando a Hamás. El grupo armado aceptó posteriormente una propuesta que Hamás y mediadores árabes dijeron que era casi idéntica a una anterior aceptada por Israel, pero no ha habido indicios públicos de que las conversaciones se hayan reanudado.

Los últimos ataques ocurrieron mientras las tropas israelíes operaban en las afueras de la ciudad de Gaza, en las etapas iniciales de una ofensiva planificada para tomar la ciudad palestina más poblada, hogar de alrededor de 1 millón de personas, muchas de las cuales ya han sido desplazadas varias veces.

El Hospital Shifa en la ciudad de Gaza recibió 25 cuerpos, incluidos nueve niños y seis mujeres, después de que los ataques israelíes alcanzaron tiendas que albergaban a personas desplazadas, según los registros del hospital. Entre los muertos se encontró un bebé de diez días. Otras tres personas murieron en el sur de Gaza, según el Hospital Nasser en Khan Younis.

No hubo comentarios inmediatos del Ejército israelí, que dice que solo ataca a milicianos y trata de evitar daños a civiles. Culpa a Hamás por las muertes de civiles, diciendo que los militantes están atrincherados en áreas densamente pobladas.