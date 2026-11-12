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Diálogo por paz, sin gran avance

Moscú y Kiev acuerdan un gran intercambio de prisioneros de guerra

Por AP

Noviembre 12, 2026 03:00 a.m.
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Diálogo por paz, sin gran avance
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      Abu Dabi, EAU.- Rusia y Ucrania acordaron un gran intercambio de prisioneros de guerra, anunciaron el miércoles ambos bandos mientras concluían dos días de conversaciones sin un avance importante para poner fin a la guerra.

      Las esperanzas de un avance eran bajas en el primer encuentro en nueve meses entre las delegaciones. Rusia y Ucrania han intercambiado prisioneros en algunas ocasiones durante su guerra de casi cinco años, pero han permanecido muy alejadas en sus exigencias para un acuerdo de paz.

      Funcionarios estadounidenses afirman que están decididos a reactivar los esfuerzos de paz que hasta ahora no han logrado resultados significativos.

      "Uno de los aspectos positivos es que acordemos que vamos a tener la mayor liberación humanitaria de prisioneros, y vamos a finalizar las cifras mañana", dijo Jared Kushner, año del presidente estadounidense Donald Trump, después de que concluyeran los dos días de conversaciones en Abu Dabi.

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      Kushner dijo que él y el enviado estadounidense Steve Witkoff viajarían a Moscú este jueves para reunirse con el presidente ruso Vladímir Putin, y luego volarán a Dublín para reunirse allí con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski.

      El líder ucraniano reaccionó de manera moderada a las conversaciones, diciendo que un intercambio de prisioneros es un paso positivo. Pero afirmó que "Ucrania no cederá ante las exigencias de entregar territorio ocupado a cambio de paz".

      Mientras, la guerra continúa. Tres personas murieron y 11 resultaron heridas después de que Rusia lanzara un ataque diurno contra un mercado en la región sureña de Odesa.

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