Difícil panorama económico en EU
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Washington.- La economía, la inflación y la forma en que esas fuerzas podrían afectar la vida de los estadounidenses estuvieron en el primer plano durante la última semana. Las visitas al supermercado ya la gasolinera son más dolorosas que el año pasado, y el aumento de los costos influye en las decisiones de los hogares y de las empresas.
La inflación en Estados Unidos se desaceleró el mes pasado y una medida de las presiones subyacentes sobre los precios también se moderó, lo que sugiere que el aumento en los precios del petróleo y la gasolina por la guerra con Irán tiene un impacto limitado en los costos de la economía en general.
Los precios al consumidor subieron 3,4% en julio con respecto al año anterior, ligeramente por debajo del 3,5% de junio, informó el miércoles el Departamento de Trabajo. Pero la inflación sigue siendo más alta que en febrero, antes de que comenzara la guerra con Irán, cuando era del 2,4%. En términos mensuales, los precios aumentan apenas un 0,1% de junio a julio.
Los estadounidenses recortaron inesperadamente su gasto en julio, a medida que se desvanecería el impulso de los reembolsos de impuestos del gobierno. Las ventas minoristas bajaron 0,6% el mes pasado, la mayor caída desde mayo de 2025, tras un aumento revisado de 0,2% en junio, según datos del Departamento de Comercio publicados el viernes.
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Se produjo un aumento notable del gasto en abril y mayo, cuando los estadounidenses aprovecharon sus reembolsos de impuestos. Ese efecto pudo haberse desvanecido el mes pasado. Excluyendo las ventas en gasolinaras y concesionarios de autos, las ventas minoristas en julio cayeron 0,2%. Los precios de la gasolina repuntaron en las últimas semanas, en lo que parece ser un estancamiento en el estrecho de Ormuz.
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