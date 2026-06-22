Trump amenaza con retirar a EU de la OTAN por falta de apoyo

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WASHINGTON, EU., junio 22 (ANSA/EL UNIVERSAL).- Donald Trump vuelve a amenazar a la OTAN con retirar a Estados Unidos de la alianza, en un clima de creciente tensión con sus socios, a quienes el presidente estadounidense acusa de no haber colaborado con la operación militar de Washington contra Irán.

Amenaza de Trump sobre la retirada de EU de la OTAN

La advertencia del comandante en jefe no es nueva, pero ahora suena más amenazante, a dos semanas de la cumbre en Turquía y en vísperas de una reunión en la Casa Blanca con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Todo ello ocurre en el contexto de una revisión de la presencia militar estadounidense en Europa, anunciada recientemente por el Pentágono, y de la decisión de reducir el número de cazas y buques de guerra destinados a las fases iniciales de un eventual conflicto de la OTAN, informó la semana pasada "The New York Times".

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"No solo estoy decepcionado con Italia, sino también con todos los líderes de la OTAN. No sé si retirarme de la Alianza Atlántica", declaró Trump en una entrevista con la corresponsal de Tgcom24 en Estados Unidos, Maria Luisa Rossi Hawkins.

El presidente estadounidense, que ya durante su primer mandato nunca ocultó su frustración por la actitud de los miembros de la OTAN respecto al gasto en defensa, está ahora aún más molesto con la mayoría de los aliados occidentales que rechazaron el uso de sus bases militares para la guerra contra Irán.

Desde el Reino Unido hasta Italia, Trump lleva semanas atacando duramente a los socios con los que, el 7 y 8 de julio, debería reunirse en Ankara.

Revelaciones sobre burlas de Trump a magnates tecnológicos

El magnate también criticó la postura colectiva de Europa respecto al estrecho de Ormuz. En definitiva, la guerra ha agravado aún más unas relaciones que ya eran tensas entre Trump y la OTAN.

En medio de este período de máxima tensión con sus socios del otro lado del Atlántico, un libro de dos periodistas de "The New York Times" revela que Trump también disfruta burlándose de algunos de sus aliados dentro del ámbito empresarial, entre ellos Mark Zuckerberg y Jeff Bezos.

Según el libro Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump, escrito por Maggie Haberman y Jonathan Swan, el presidente suele mostrar a colaboradores e invitados comunicaciones privadas recibidas de algunas de las figuras más influyentes de Silicon Valley, como el director ejecutivo de Meta y el fundador de Amazon.

"No creerían los mensajes que he recibido de estos tipos de la tecnología, tengo que mostrárselos", habría dicho Trump a sus colaboradores, según relatan los autores. En una ocasión, por ejemplo, mostró una carta escrita por uno de los hijos de Zuckerberg, en la que afirmaba que esperaba con entusiasmo "la edad de oro de Estados Unidos", un eslogan que Trump repitió en numerosas ocasiones durante la campaña electoral.

"Piensen dónde estaban estos tipos en 2016", habría comentado después durante una conversación con Elon Musk, también relatada en el libro. "Me odiaban. Hacían todo lo posible para destruirme. Y mírenlos ahora".

La obra también revela que el presidente no ha reservado su sarcasmo únicamente para los magnates tecnológicos. Tampoco ha perdonado a los empresarios que financiaron sus campañas y que, tras su regreso a la Casa Blanca, buscaron su respaldo político. Según los autores, Trump suele convertir lo que para otros líderes serían relaciones diplomáticas o empresariales normales en anécdotas que luego cuenta a sus amigos con tono burlón.