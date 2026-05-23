Tanque químico metacrilato en Garden Grove genera evacuación masiva

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Un tanque de almacenamiento de productos químicos que está dañado y que las autoridades temen que pueda explotar o romperse en el sur de California, se está calentando gradualmente pese a los esfuerzos por reducir su temperatura interna, informó el sábado un jefe de bomberos.

Evacuación masiva y riesgos del tanque químico

Según la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange, no se reportaron heridos después de que el tanque presurizado se sobrecalentó el jueves y comenzó a liberar vapores en las instalaciones de una empresa en Garden Grove. Se emitieron órdenes de evacuación para 40.000 personas, y el sábado seguían abiertos varios refugios. Las autoridades no tienen un cronograma sobre cuándo los residentes podrán regresar a sus hogares.

El jefe de división de la Autoridad de Bomberos, Craig Covey, manifestó el viernes por la noche que los esfuerzos para enfriar el contenedor parecían estar funcionando. Pero el sábado se retractó y explicó que una lectura realizada por drones el viernes mostró la temperatura en el exterior del tanque, no en el interior.

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Temperatura y peligros del metacrilato de metilo

Enfriar el tanque es importante porque el punto de inflamación del líquido en su interior es de 10 grados Celsius (50 grados Fahrenheit), según el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional. Si la sustancia se calienta, puede liberar un vapor que es perjudicial para la salud de las personas. Puede causar problemas respiratorios, picazón y ardor en los ojos, náuseas y dolores de cabeza, señaló la doctora Regina Chinsio-Kwong, funcionaria de salud del Condado de Orange.

Covey indicó que las cuadrillas de emergencia pudieron ver en persona el medidor de temperatura del tanque con problemas a última hora del viernes.

"Lamentablemente sí tengo que informar que la temperatura era de 90 grados" Fahrenheit, dijo Covey el sábado. "Ayer por la mañana era de 77 grados (Fahrenheit) cuando redujimos las operaciones. Ha estado promediando un aumento de aproximadamente un grado por hora".

La preocupación es que el tanque pueda fallar y agrietarse, derramando el líquido en el suelo, o que pueda explotar por la acumulación de presión, explicó Covey. Si el contenido se derrama, se han instalado barreras de contención para evitar que la sustancia entre en los desagües pluviales o llegue a arroyos o al océano cercano, agregó.

El tanque dañado está ubicado en GKN Aerospace, que fabrica piezas para aeronaves comerciales y militares. El tanque contiene entre 22.700 y 26.500 litros (6.000 y 7.000 galones) de metacrilato de metilo, utilizado para fabricar piezas de plástico.

"Permitir que esto falle y explote es simplemente inaceptable para nosotros", afirmó Covey.

Indicó que las válvulas del tanque están rotas o "atascadas", lo que impide que las cuadrillas retiren su contenido o alivien la presión del contenedor.

En un comunicado, GKN Aerospace señaló que estaba concentrada en trabajar para garantizar la seguridad de la comunidad, de sus empleados y de las agencias que respondían a la emergencia.

Al principio, se ordenó a los residentes de Garden Grove que se fueran. Las órdenes de evacuación se ampliaron el viernes a algunos residentes de otras cinco ciudades del condado de Orange —Cypress, Stanton, Anaheim, Buena Park y Westminster—. Algunos residentes con mascotas dijeron que planeaban dormir en sus autos.

Marco Solano, un residente de 32 años, pasó la noche del viernes en la casa de sus padres. Dijo que estaba frustrado por la situación y que estaba siguiendo las noticias para ver si podía volver a su hogar.

"Creo que no deberían tener químicos peligrosos en una zona de vecindario, especialmente tan peligrosos como para tener que evacuar a la gente", expresó Solano. "Pero, de nuevo, no depende de mí. Yo no hago las leyes. Yo no hago las reglas. Supongo que simplemente tenemos que hacer lo que sea mejor".

Solano, quien tiene varios trabajos, dijo que el sábado no se sentía bien y que creía que el estrés por la fuga química estaba agravando su anemia y su colitis ulcerosa.

"Ahora mismo estoy extremadamente cansado. No tengo energía. Estoy superdébil", comentó. "Esto me ha estado afectando bastante".

Dijo que fue a su apartamento después del trabajo el viernes para recoger pertenencias y vio a otros residentes que no habían evacuado, y que estaba preocupado por ellos.

El gobernador de California, Gavin Newsom, declaró el sábado estado de emergencia en el condado de Orange. La declaración pondrá recursos estatales a disposición de las agencias locales y permitirá el uso de propiedades estatales y recintos feriales como refugio para los residentes si es necesario.

Garden Grove está a unos 61 kilómetro (38 millas) al sur del centro de Los Ángeles y junto a Anaheim, sede de los dos parques temáticos de Disneyland, que no estaban bajo órdenes de evacuación mientras comenzaba el fin de semana del Día de los Caídos. Funcionarios del parque dijeron que están monitoreando el incidente químico y apoyando a los empleados del parque afectados por las evacuaciones.