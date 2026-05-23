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María Corina Machado anuncia candidatura presidencial y regreso a Venezuela

La oposición venezolana se reúne en Panamá para impulsar transición democrática electoral.

Por AP

Mayo 23, 2026 06:14 p.m.
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María Corina Machado anuncia candidatura presidencial y regreso a Venezuela
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      CIUDAD DE PANAMÁ, Panamá (AP) — La laureada venezolana con el Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, anunció el sábado que planea postularse de nuevo a la presidencia y que tiene la intención de regresar a su país antes de que termine 2026.

      María Corina Machado anuncia candidatura presidencial y planes de regreso

      Las declaraciones de Machado, realizadas mientras se reunía en Panamá con varios líderes de la oposición venezolana, se producen más de cuatro meses después de la sorprendente decisión de la Casa Blanca de marginarla y, en su lugar, trabajar con una leal al partido gobernante venezolano después de que el ejército de Estados Unidos capturara al entonces presidente Nicolás Maduro.

      Machado ha estado en el exilio desde diciembre, cuando salió tras estar escondida durante 11 meses en algún lugar de Venezuela y viajó a Noruega, donde fue galardonada con el Premio Nobel.

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      Declaró a los reporteros en Ciudad de Panamá que ella y los demás líderes opositores reunidos siguen comprometidos con una "transición a la democracia a través de elecciones presidenciales libres y justas".

      Contexto político y condiciones para elecciones en Venezuela

      Aun así, no se sabe cuándo se celebrará una elección presidencial en Venezuela.

      El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y altos funcionarios de su administración han elogiado a la sucesora de Maduro, la presidenta interina Delcy Rodríguez, quien ha abierto de par en par la industria petrolera de Venezuela a la inversión de Estados Unidos en un momento de alza de los precios del petróleo vinculada a la guerra en Irán.

      El gobierno de Trump también ha enfriado las conversaciones sobre las elecciones, que la Constitución de Venezuela exige dentro de los 30 días posteriores a que el presidente quede en "falta absoluta".

      Machado señaló que una elección con condiciones democráticas requeriría entre 7 y 9 meses de planificación. Entre los cambios necesarios figuran el nombramiento de autoridades electorales neutrales, la actualización del registro de votantes y la posibilidad de que los candidatos de la oposición se postulen sin interferencia del gobierno.

      En los últimos años, Machado se convirtió en la rival más fuerte de Maduro, pero su gobierno le prohibió postularse en la elección presidencial de 2024, lo que la llevó a elegir al embajador retirado Edmundo González Urrutia para que la representara en la boleta.

      Funcionarios leales al partido gobernante declararon a Maduro ganador pocas horas después del cierre de las urnas, pero la campaña bien organizada de Machado reunió pruebas que mostraban que González había derrotado al entonces mandatario por un margen de más de 2 a 1.

      El sábado, les dijo a los reporteros que se postularía contra cualquier otro aspirante presidencial en "una elección impecable".

      "Yo seré candidata, pero podrá haber otros, por supuesto", afirmó. "A mí me encantaría competir con todo el mundo, con todo el que quiera ser candidato".

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