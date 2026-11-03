López Beltrán niega vínculos con empresas de Amílcar Olán
El hijo del expresidente afirmó que no existen pruebas que lo relacionen con delitos fiscales o huachicol
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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 3 (EL UNIVERSAL).- Andrés Manuel López Beltrán, quien aspira a una curul en San Lázaro por Tabasco, negó tener algún nexo o relación con las empresas de Amílcar Olán o con delitos de "huachicol" fiscal.
¿Qué declaró Andrés Manuel López Beltrán sobre las acusaciones?
"Es falso que tengamos relaciones de complicidad, socios, prestanombres o que trafiquemos con influencias para beneficiarnos. Nunca jamás han podido presentar una sola prueba", dijo el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador en un video publicado en sus redes sociales.
Rechazo a vínculos con huachicol fiscal y empresas
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El aspirante a diputado por Tabasco enfatizó que no existen evidencias que lo relacionen con actividades ilícitas o con las compañías mencionadas, reafirmando su postura de transparencia y legalidad.
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