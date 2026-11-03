ASF debe determinar si FGR interviene en caso INE-Taddei

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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 3 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tiene que determinar si la ex directora del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei debe o no enfrentar consecuencias penales ante todas las irregularidades que se cometieron en su gestión, documentadas por medios de comunicación.

"Una vez realizada esa auditoría, si hay un asunto penal, pues se presenta a la Fiscalía General de la República. Si hay un asunto administrativo, se presenta al Tribunal Superior de Justicia Administrativa. Si hay una denuncia a la Fiscalía, la Fiscalía tiene que investigar, así es como son los procedimientos en nuestro país", expresó.

Durante la conferencia matutina de este martes 3 de noviembre, la mandataria fue cuestionada sobre los contratos otorgados a cercanos de Guadalupe Taddei por más de mil 800 millones de pesos y el exhorto de legisladores como Alfonso Ramírez Cuéllar a que sea detenida y se le aplique prisión preventiva.

Al respecto, Sheinbaum Pardo indicó que el viernes pasado, el titular de la ASF, Aureliano Hernández Palacios presentó un informe ante la Cámara de Diputados, en el que refirió que ya hay avances de las auditorías al INE y comenzará un proceso para investigar al organismo antes de que iniciara la gestión de Guadalupe Taddei en 2023, es decir, desde Lorenzo Córdova.

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"Y quien haya cometido actos de corrupción que sea sancionado por las instancias que tienen que sancionarlo. La Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía General de la República, si es el caso. Pero tenemos que hacer un análisis de qué pasó a partir del 2014", insistió.

En Palacio Nacional, la mandataria federal nombró todas las reformas electorales que se han llevado a cabo desde 1988 con Carlos Salinas de Gortari "después del fraude electoral al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas"; luego en 1996, promovida por el Movimiento Democrático; en 2006 tras otro "fraude electoral" avalado por el entonces Instituto Federal Electoral (IFE).

Recordó también que en 2014 los partidos del Pacto por México aprobaron una reforma para que los consejeros electorales nacionales "concentren el poder" y nombren a los consejeros electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).

"Esto que dicen que recientemente hubo una reforma que le dio muchos poderes a la presidenta (Taddei), puede criticarse esa reforma del INE. Pero la verdadera concentración de poder en el Instituto Nacional Electoral se dio en el 2014. El presidente de ese entonces, Lorenzo Córdova y todos los consejeros electorales, con exámenes que se pasaron y nombraron prácticamente a los 32 consejeros electorales estatales", acusó.

La Jefa del Ejecutivo mencionó que junto a otras figuras públicas de Morena, lucharon "contra el fraude electoral". Por lo que se lanzó contra políticos y críticos opositores por "sentirse dueños de la democracia", en referencia a Vicente Fox, Ernesto Zedillo, Enrique Krauze, Héctor Aguilar Camín y Jorge Castañeda: "son opinadores, pero ya no deciden", declaró.

"La democracia es la representación del pueblo, es la voluntad popular, es la soberanía Y esa es la que tiene que defender el Instituto Nacional Electoral con su autonomía. Pero no es la democracia, como ya decía yo el viernes, de los que recibieron canonjías del gobierno, de los que hoy hablan de democracia cuando nunca lucharon por ella", dijo.

En ese sentido, reiteró que la oligarquía ya no decide por el pueblo, por lo que expresó que es necesario que el INE esté fuerte y defienda la voluntad del pueblo. Sin embargo, afirmó que la ley electoral vigente es la misma que la del 2014, por lo que reprochó que su propuesta original de reforma electoral no fue aprobada en marzo pasado.

"Yo hice una propuesta para hacer una reforma electoral profunda, que ya no hubiera plurinominales, que se bajara el recurso de los partidos políticos. Que sí hubiera representación proporcional, pero no decidida por la cúpula de los partidos. Que se fortaleciera la autonomía de los estados, que se fortaleciera la voluntad popular a través de la participación en consultas. No quisieron. ¿Quién no quiso? ellos, los que ahora hablan de democracia", aseguró.

A pesar de esto, Sheinbaum Pardo expresó que el pueblo no es tonto y garantizó que las elecciones de 2027 serán "ejemplares": "Quieren minar el proceso electoral del 27, pero eso no va a pasar", dijo esta mañana.

Como lo hizo la semana pasada, Sheinbaum Pardo negó que Guadalupe Taddei haya sido elegida por Morena y recordó que fue nombrada por Lorenzo Cordóva en el instituto local de Sonora en 2014. Mientras que fue elegida por tómbola en 2023 para encabezar el INE.

"Es una tómbola que decide. Ahora, ¿cómo es que un grupo de empresas se apoderó desde hace más de 20 años del material electoral? Eso tiene que investigarse y sancionarse. Pero la voluntad popular es la voluntad popular y el INE debe resguardarla y se tiene que salir fortalecido. Pero no es regresar al pasado, eso sí, no. No es regresar a la época de los fraudes electorales, eso sí, no. No hay que regresar a la época donde unos cuantos decidían por México, eso sí, no", finalizó.