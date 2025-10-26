Donald Trump busca acuerdos con Asia

Kuala Lumpur, Malasia.- El presidente estadounidense Donald Trump planea mejorar su reputación como negociador internacional el domingo al consolidar un acuerdo comercial con Malasia y supervisar la firma de una ampliación del alto el fuego entre Camboya y Tailandia, dos naciones que se enfrentaron a principios de este año a lo largo de su disputada frontera.

Es la primera parada de un recorrido por tres países en el continente, con visitas a Japón y Corea del Sur y una reunión con el líder chino Xi Jinping.

Trump dijo a los periodistas que viajaban con él en el Air Force One que se sentía optimista de que su reunión con Xi pudiera generar avances en distintos temas, como el tráfico de fentanilo y el comercio de soja. “Creo que tenemos una muy buena oportunidad de llegar a un acuerdo muy completo”, dijo Trump. “Quiero que nuestros agricultores sean atendidos. Y él también quiere cosas”.

El presidente republicano tiene previsto aterrizar en Kuala Lumpur alrededor de las 10 de la mañana, hora local. Se reunirá con el primer ministro malasio Anwar Ibrahim antes de asistir a una ceremonia con Camboya y Tailandia y unirse más tarde a los líderes regionales para cenar.

Trump expresó su confianza sobre la posibilidad de alcanzar acuerdos comerciales durante su viaje. Actualmente, hay negociaciones en marcha con Japón y Corea del Sur, dos aliados y socios comerciales de larga data.