Donald Trump inaugura plataforma de aterrizaje en Casa Blanca

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WASHINGTON (AP) — El presidente estadounidense Donald Trump exhibió el lunes su nueva plataforma de aterrizaje para helicópteros en la Casa Blanca, intentando restar importancia a una disputa relacionada con la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, aun cuando las principales cadenas de televisión decidieron no cubrir el evento en protesta por el veto a CNN en el recinto.

Una ligera llovizna caía sobre el Jardín Sur mientras Trump usaba unas tijeras doradas de gran tamaño para cortar una cinta roja, blanca y azul. Luego estrechó manos con funcionarios y con algunos integrantes de un equipo de construcción que llevaban batas verdes y cascos de seguridad, en un intento por proyectar normalidad.

Cadenas de televisión boicotean evento por veto a CNN

Sin embargo, si tuvo palabras para marcar la ocasión, fue imposible escucharlas por el ruido del helicóptero que lo esperaba. Normalmente, los equipos de las cadenas de televisión trabajan para captar un audio más claro.

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Trump tampoco respondió a las preguntas que los reporteros le gritaban antes de subir al Marine One para dirigirse a Nueva York. En su lugar, escribió en su red social: "Estamos saliendo del césped de la Casa Blanca en el viaje inaugural desde el recién construido y muy hermoso helipuerto".

MS Now, Politico y CNN presentaron demandas después de que Trump anunciara el viernes que les prohibía cubrir eventos en la Casa Blanca, en una clara escalada de los esfuerzos de larga data del mandatario —realizados en los tribunales y mediante acciones administrativas— por restringir la cobertura informativa que considera objetable.

CNN normalmente participa en una rotación de cinco cadenas que aporta imágenes compartidas de los eventos diarios en la Casa Blanca. Cuando se impidió que la cadena cumpliera su turno asignado el lunes, ABC, CBS, NBC y Fox News acordaron colectivamente tomar la extraordinaria medida de saltarse la ceremonia de la plataforma de aterrizaje de Trump.

Proyectos de construcción y visita de Xi Jinping

El republicano lleva tiempo jactándose de que la nueva plataforma —con abundante granito que, según presume, tendrá una "vida de un millón de años", además de una gran insignia con el texto "Sello del Presidente de Estados Unidos"— impresionará al presidente chino Xi Jinping, quien llega el miércoles para una visita de Estado.

Se ha concentrado en deslumbrar a Xi, aun cuando califica a los demócratas como comunistas para tratar de ayudar a los republicanos a conservar el control del Congreso en las próximas elecciones de mitad de mandato. Pero su esfuerzo por limitar el acceso de los medios a la Casa Blanca ha eclipsado los proyectos de construcción predilectos de Trump y la visita de Xi.

El hecho de avivar cuestiones constitucionales sobre el acceso de la prensa también opacó el motivo por el que Trump despegaba desde la plataforma: el viaje anual para asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas, que comienza el martes.

Más tarde, al hablar con reporteros en Nueva York después de reunirse con el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, Trump intentó nuevamente restar importancia a la falta de cobertura de las cadenas de televisión sobre sus movimientos.

"Es interesante porque dijeron que me iban a boicotear. Pero nunca me boicotean", aseveró el mandatario. "Creo que estos medios tienen la obligación de ser justos".

No se sabe si la obra de Trump será duradera

Trump ha dedicado grandes tramos de su segundo mandato a proyectos de construcción, aun cuando su gobierno lucha por encontrar una salida a la actual guerra en Irán. Los índices de aprobación del mandatario han caído cuando faltan apenas unas seis semanas para el día de las elecciones, en el que los votantes están cada vez más preocupados por la inflación y una economía que podría estar debilitándose.

Su sucesor en el Despacho Oval podría intentar deshacer gran parte de sus trabajos de remodelación en la Casa Blanca. Y, así como asevera que el granito del nuevo helipuerto podría durar un millón de años, el presidente ha hecho otras afirmaciones grandilocuentes sobre su destreza con proyectos de remodelación que rápidamente se vinieron abajo.

Antes, sugirió que su remodelación del estanque reflectante del Monumento a Lincoln duraría un siglo, pero la pintura se desvaneció y el revestimiento se desprendió en pedazos pocos días después de haber sido colocado.

Los trabajos del helipuerto comenzaron en junio. Trump también arrancó la piedra laja original de Tennessee a lo largo de la columnata del Ala Oeste y la reemplazó con granito negro. De manera similar, renovó el sendero tradicional desde la entrada diplomática de la Casa Blanca con granito blanco, junto con una parte del camino de asfalto alrededor del Jardín Sur.

Trump se apresuró a terminar el proyecto antes de la llegada de Xi y ha sostenido que los dignatarios visitantes quedarán deslumbrados por la obra, pese a que el Marine One es la única aeronave que aterriza tan cerca de la Casa Blanca.

El presidente afirma que la mejora era necesaria porque los helicópteros de la época de la guerra de Vietnam que durante mucho tiempo se usaron como Marine One están siendo reemplazados por modelos modernos que son demasiado potentes para aterrizar en el césped de la Casa Blanca sin dañar el pasto. Trump ha pasado meses hablando repetidamente del césped como una forma de promover sus diversos planes de construcción, aunque muchos de los proyectos requirieron arrancar el pasto.

El mandatario dijo en julio que el proyecto del helipuerto se financiaría de manera privada y estimó su costo en hasta 6 millones de dólares. Cambios adicionales, como los amplios esfuerzos para nivelar el terreno que rodea la plataforma, han dificultado calcular el gasto exacto.

Trump disfruta el papel de constructor en jefe

El otrora célebre Jardín Sur se ha convertido este año en un importante sitio de obras. En junio, Trump levantó una jaula y una arena temporal para una pelea de la UFC con motivo de su cumpleaños número 80. Luego, los equipos se pusieron manos a la obra con la plataforma.

Trump dice que Sikorsky Aircraft —una filial de Lockheed Martin— pagaría la plataforma, ya que la empresa fabricó los helicópteros más nuevos y grandes. En su publicación en internet, el mandatario agradeció al director general de Lockheed Martin.

Algunos de los proyectos de Trump han dependido del dinero público, aun cuando el presidente inicialmente indicó lo contrario.

Cuando los equipos demolieron originalmente el Ala Este de la Casa Blanca para hacer espacio para el salón de baile de Trump de 400 millones de dólares, el presidente dijo que sería pagado por donantes privados. Pero su gobierno posteriormente solicitó 1.000 millones de dólares al Congreso para realizar mejoras de seguridad en la estructura.