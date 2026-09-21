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Dos pilotos de Precision mueren en accidente aéreo en Yosemite

La FAA y la Junta Nacional de Seguridad investigan el desplome del helicóptero Super Puma.

Por AP

Septiembre 21, 2026 06:10 p.m.
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Dos pilotos de Precision mueren en accidente aéreo en Yosemite
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      Dos pilotos de helicóptero murieron cuando su aeronave se estrelló la tarde del domingo mientras realizaban descargas de agua sobre un incendio forestal en el Parque Nacional Yosemite, informaron las autoridades.

      Los pilotos eran las únicas personas a bordo y trabajaban para la empresa de aeronaves contratista Precision. Colaboraban con una brigada de combate de incendios forestales que se especializa en usar cuerdas para descender desde helicópteros y llegar a terrenos que, de otro modo, serían inaccesibles, una técnica conocida como rapel helitáctico.

      Helicóptero Super Puma y el incendio Dome

      El helicóptero Super Puma utilizaba un depósito de agua para ayudar a contener el incendio cuando se desplomó al sureste del lago Ostrander, indicó Benjamin Cossel, portavoz del Equipo Federal de Gestión de Incidentes Complejos, que supervisa la respuesta de combate al fuego.

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      Hasta el momento, no se han difundido detalles sobre las circunstancias del incidente. El siniestro será investigado por la Administración Federal de Aviación y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos.

      "Con una tristeza inimaginable y el corazón destrozado compartimos la pérdida de dos queridos miembros de nuestro equipo", escribió Precision en una publicación en redes sociales. "Estamos devastados por esta pérdida y nos cuesta encontrar las palabras. Pedimos privacidad y compasión para sus familias y para nuestro equipo mientras lamentamos esta enorme pérdida".

      Hasta el momento, no se han dado a conocer los nombres de los pilotos.

      Contexto del incendio y muertes en combate

      Unas 580 personas combaten el incendio Dome, que comenzó el 15 de septiembre cerca de Wawona, California, según el Centro Nacional Interagencial de Incendios. Ha hecho arder unos 12,3 kilómetros cuadrados (4,7 millas cuadradas) y está contenido en alrededor de un 15%.

      El lago cercano al lugar del desplome estaba a unos 14 kilómetros (9 millas) al sur del emblemático monolito El Capitán de Yosemite, y a unos 11 kilómetros (7 millas) al noreste de Wawona.

      Al menos 14 personas han muerto este año mientras ayudaban a combatir incendios forestales en Estados Unidos, la cifra más alta desde 2022, cuando se registraron 25 muertes, según informes gubernamentales.

      En agosto, dos pilotos de helicóptero murieron mientras ayudaban a combatir un incendio en Utah, y un piloto de helicóptero en Colorado se estrelló contra un embalse.

      A principios de este mes, un bombero sufrió una emergencia médica mientras combatía un incendio forestal en Oklahoma. Otro bombero en Oregon fue golpeado por un árbol que se quebró mientras lo cortaba en el Bosque Nacional Mt. Hood.

      También en agosto, un agente de incendios forestales murió tras quedar atrapado mientras evacuaba un edificio en llamas durante un incendio forestal en Oklahoma, un bombero falleció tras una emergencia médica durante un incendio forestal en Minnesota, y un operador de bulldozer fue alcanzado por las llamas en Oregon.

      En junio, cuatro bomberos quedaron atrapados en un incendio en el oeste de Colorado.

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