logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Jugar con la memoria para mirar el presente

Fotogalería

Jugar con la memoria para mirar el presente

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Fórmula 1 reduce distancia oficial de carrera a 290 km

El cambio en la distancia de carrera busca mejorar la gestión de retrasos por lluvia y banderas rojas en las competencias.

Por AP

Septiembre 21, 2026 06:13 p.m.
A
Fórmula 1 reduce distancia oficial de carrera a 290 km

LONDRES (AP) — La Fórmula 1 ha aprobado una reducción de 15 kilómetros en las distancias oficiales de carrera a partir de la próxima temporada, recortando la distancia total de 305 a 290 kilómetros.

Comisión de Fórmula 1 aprueba recorte de distancia para 2027

La decisión se finalizó en Londres por la Comisión de Fórmula 1, presidida por el CEO de la F1, Stefano Domenicali, y el director de monoplazas de la FIA, Nikolas Tombazis.

"En consonancia con los ajustes al reglamento de las unidades de potencia que se introducirán en 2027 sobre el flujo de combustible, se aprobó una reducción de la distancia total de carrera de 305 km a 290 km, lo que corresponde a una reducción de dos o tres vueltas”, señaló la FIA en un comunicado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Cambios en reglamento y gestión de eventos

El cambio se alinea con el próximo reglamento de unidades de potencia de 2027, que favorece un aumento de la potencia del motor por encima de la aportación eléctrica híbrida.

Para gestionar mejor los retrasos por lluvia y las banderas rojas, la comisión también ha eliminado el estricto límite general de tres horas para el evento. Aunque se mantiene el máximo de dos horas de tiempo de carrera en acción, el cambio da a los organizadores flexibilidad para completar las distancias completas de carrera. Las sesiones de práctica también ganarán flexibilidad adicional para ampliarse tras interrupciones.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Fórmula 1 reduce distancia oficial de carrera a 290 km
Fórmula 1 reduce distancia oficial de carrera a 290 km

Fórmula 1 reduce distancia oficial de carrera a 290 km

SLP

AP

El cambio en la distancia de carrera busca mejorar la gestión de retrasos por lluvia y banderas rojas en las competencias.

Entrenador de Alejandra Ortega ve a la marchista en el podio
Entrenador de Alejandra Ortega ve a la marchista en el podio

Entrenador de Alejandra Ortega ve a la marchista en el podio

SLP

El Universal

Alejandra Ortega ganó medalla de plata en Mundial de Marcha 2026 y se prepara para Los Ángeles 2028.

Liga MX registra su segundo mejor arranque en asistencia
Liga MX registra su segundo mejor arranque en asistencia

Liga MX registra su segundo mejor arranque en asistencia

SLP

El Universal

Faltan partidos pendientes de la Jornada 7 que podrían aumentar aún más la asistencia total.

Alejandra Ortega entra en la contienda por el Premio Nacional
Alejandra Ortega entra en la contienda por el Premio Nacional

Alejandra Ortega entra en la contienda por el Premio Nacional

SLP

El Universal

Ortega superó lesiones y dificultades personales con el respaldo de su entrenador Alfonso Ortiz.