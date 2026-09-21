Reino Unido acuerda apoyo militar limitado a Arabia Saudí en Yemen

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A BORDO DEL AVIÓN DEL PRIMER MINISTRO (AP) — El primer ministro británico Andy Burnham dijo el lunes que Reino Unido acordó proporcionar apoyo militar limitado a Arabia Saudí para repeler ataques de los rebeldes hutíes respaldados por Irán en Yemen.

Acciones de la autoridad

Mientras volaba a la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, Burnham les comentó a los periodistas que había acordado que la Real Fuerza Aérea proporcionara reabastecimiento de combustible en vuelo a aviones saudíes. El acuerdo es por cuestión de semanas, pero Burnham señaló que se mantendrá bajo revisión.

El conflicto entre los hutíes y el gobierno yemení respaldado por Arabia Saudí se ha reavivado, y los rebeldes han lanzado ataques con misiles y drones contra el reino, entre ellos, uno que apuntó a Riad el sábado antes de ser interceptado. Los hutíes también declararon un bloqueo al transporte marítimo saudí en el estrecho de Bab el-Mandeb y el mar Rojo, atacando embarcaciones vinculadas a Arabia Saudí e instalaciones petroleras dentro del país, el mayor exportador de petróleo del mundo.

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Impacto en la comunidad

Los hutíes avanzaron dentro de Yemen a principios de este mes, apoderándose de la crucial ciudad portuaria de Mokha y de islas clave del mar Rojo, lo que les permite vigilar mejor el tráfico marítimo a través de Bab el-Mandeb, por donde normalmente pasa alrededor del 12% del comercio mundial.

Burnham afirmó que actúa "para asegurar los intereses de Reino Unido y de la región en general, porque, por supuesto, Arabia Saudí ha sufrido ataques, está ante una posible perturbación mayor, y necesitamos mantener abiertas esas rutas (para el petróleo)".

Reino Unido ha condenado los ataques hutíes y dijo que el país "trabajará con socios para apoyar la estabilidad regional, proteger a los civiles y respaldar el acceso humanitario".

Autoridades británicas habían declinado previamente hacer comentarios sobre "cuestiones operativas", pero señalaron que Reino Unido y Arabia Saudí mantienen una estrecha asociación de defensa.

Estados Unidos, que bombardeó a los hutíes durante los mandatos de Biden y Trump, no ha mostrado interés en involucrarse militarmente en esta ocasión.

Autoridades de Reino Unido dicen que el acuerdo comenzará en los próximos días y en él participará un Voyager de la RAF que reabastecerá a aviones saudíes en misiones "defensivas".

The Associated Press informó la semana pasada que Arabia Saudí ha pedido a sus aliados, incluidos Francia, Gran Bretaña, Pakistán y Egipto, que desplieguen apoyo de defensa aérea en la región para ayudar a defenderse de misiles y drones disparados contra el reino por los hutíes y otros grupos respaldados por Irán.