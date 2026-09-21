Guardia Revolucionaria de Irán advierte a EEUU sobre escalada bélica

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La Guardia Revolucionaria de Irán advirtió el lunes que "cambiará la geografía de la guerra" si Estados Unidos intensifica el conflicto.

Guardia Revolucionaria de Irán advierte cambios en conflicto con EEUU

Por su parte, el ejército británico afirma que un "proyectil desconocido" impactó contra un petrolero cuando ingresaba al estrecho de Ormuz el lunes e hirió a dos tripulantes.

El ejército israelí se mantiene en guardia cuando gran parte de Israel se paraliza por el Yom Kippur, el día más sagrado del judaísmo.

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Estas son las últimas noticias de Oriente Medio del lunes.

Irán lanza advertencia a EEUU si opta por intensificar la guerra

Hossein Mohebbi, un portavoz de la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán, dijo el lunes que "la guerra no ha terminado" y advirtió que Irán cambiará sus armas, tácticas militares y objetivos si el conflicto con Estados Unidos se intensifica.

"Sin duda cambiaremos la geografía de la guerra", afirmó Mohebbi en una declaración difundida por los medios estatales iraníes. "Sin duda incorporaremos nuevas armas con nuevas capacidades a la batalla". Dijo que la Guardia se había preparado para una guerra a largo plazo.

"Nuestros objetivos ya no necesariamente serán los mismos que antes", advirtió, según la Radiodifusión de la República Islámica de Irán, y agregó que Irán tiene objetivos que aún no han sido atacados.

La guerra de más de seis meses comenzó con ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero. El conflicto ha incluido una ofensiva constante y esfuerzos para negociar el fin de los combates, sin que se haya alcanzado un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz o reactivar las conversaciones sobre el programa nuclear de Irán.

Impacto de proyectil en petrolero en estrecho de Ormuz

El centro británico de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO, por sus siglas en inglés) informó que un petrolero fue alcanzado por un "proyectil desconocido" cuando se dirigía hacia el estrecho de Ormuz. Dos miembros de la tripulación sufrieron heridas leves.

El UKMTO indicó el lunes que, según los reportes, la embarcación continúa hacia su próximo puerto de escala por sus propios medios. Por el momento no hay reportes que indiquen algún impacto ambiental.

Teherán ha afirmado que controla gran parte del estrecho de Ormuz desde que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra el 28 de febrero. En tiempos de paz, por Ormuz pasaban cada día unos 20 millones de barriles, aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo.

Algunos petroleros vuelven a atravesar el estrecho, pero el tráfico está muy por debajo de lo que fue en el pasado.

Líder hutí arremete contra saudíes en discurso televisado

En Yemen, el líder de los rebeldes hutíes respaldados por Irán aprovechó el aniversario del derrocamiento del gobierno yemení por parte de su grupo para arremeter contra Arabia Saudí.

En un discurso pregrabado emitido el lunes, Abdul Malik al-Houthi dijo que las demandas de su grupo incluyen el fin de lo que calificó como la "agresión" saudí y el bloqueo que la coalición liderada por Arabia Saudí ha impuesto a los rebeldes durante aproximadamente una década.

"Detengan la agresión y pongan fin al bloqueo. Nuestras demandas representan los derechos legítimos de nuestro pueblo", dijo en el discurso emitido por el canal al-Masirah, dirigido por los hutíes.

Los hutíes descendieron desde su bastión en el norte de Yemen, tomaron la capital, Saná, en septiembre de 2014 y obligaron al gobierno del país a exiliarse en Arabia Saudí.

Al año siguiente, Arabia Saudí encabezó una coalición multinacional que entró en la guerra en un intento de restaurar al gobierno. La coalición impuso un bloqueo aéreo y marítimo a las zonas controladas por los hutíes, como parte de sus esfuerzos bélicos.

OMS reporta 680 nuevas víctimas en una semana en Yemen

La Organización Mundial de la Salud reportó que 680 personas murieron o resultaron heridas en todo Yemen en el transcurso de una semana en medio de los combates entre los rebeldes hutíes respaldados por Irán y las fuerzas gubernamentales respaldadas por Arabia Saudí.

La OMS indicó el lunes en una publicación en X que 164 personas murieron y 516 resultaron heridas entre el 13 de septiembre y el 18 de septiembre. Esto eleva el número total de víctimas desde el 6 de agosto a 3.672, incluidas 674 muertes y 2.998 heridos.

La provincia de Lahj, en el suroeste de Yemen, es actualmente una línea del frente activa donde se reportaron 58 muertes y 226 heridos en seis días, según la agencia de la ONU.

Combates en Yemen desplazan a casi 130.000 personas

Los combates entre los hutíes y las fuerzas gubernamentales han desplazado hasta ahora a 129.438 personas en siete provincias, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

La OIM señaló en una actualización el lunes que las personas que escapaban del conflicto dentro del país fueron obligadas a abandonar sus hogares en apenas unas semanas, y muchas ya habían huido más de una vez.

Israel se mantiene en guardia en día más sagrado de la fe judía

El ejército de Israel se mantuvo en alerta, incluso cuando el país despertó al silencio y a las calles vacías de Yom Kippur, el Día de la Expiación, considerado el día más sagrado para la fe judía.

Las luces de los semáforos parpadeaban en amarillo el lunes y los fieles caminaban hacia el Muro Occidental en la Ciudad Vieja de Jerusalén.

"Durante las próximas 25 horas, Israel está desconectado", señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores en X tras la puesta del sol del domingo. Pero el ejército indicó que reforzó sus fuerzas en la primera línea tras la muerte el domingo de un colono israelí en la Cisjordania ocupada. Un sospechoso palestino fue detenido tras una operación de búsqueda.