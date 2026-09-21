Trump veta acceso a Casa Blanca a CNN, MS NOW y Politico

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

WASHINGTON (AP) — CNN, MS NOW y Politico demandaron el lunes al gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, días después de que se les prohibiera el acceso a los terrenos de la Casa Blanca, calificando la prohibición selectiva —basada en el contenido de su cobertura— de ilegal y de una "flagrante violación" de la Primera Enmienda constitucional del país. El mandatario publicó en redes que "apreciaba" una prensa libre, pero no las "NOTICIAS FALSAS".

"El acceso a la Casa Blanca es un privilegio — no un derecho", publicó el gobierno en X.

La extraordinaria prohibición a las reporteras de los tres medios, que comenzó durante el fin de semana, representa una clara escalada de los prolongados esfuerzos de Trump —en los tribunales y con medidas administrativas— de restringir la cobertura noticiosa que considera objetable o, en sus palabras, "noticias falsas". También es la más reciente prueba para las garantías amparadas por la Primera Enmienda, donde constitucionalmente se prohíbe al gobierno restringir a la prensa.

La Constitución, dijeron los medios vetados en su demanda, "no permite que un presidente u otro funcionario del gobierno prive a la prensa de sus derechos de la Primera Enmienda y de sus intereses de libertad y de propiedad sin previo aviso ni proceso basándose únicamente en su desagrado por el contenido de su cobertura".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los tres medios presentaron la demanda conjunta dos días después de que se impidió el acceso a sus reporteras a la Casa Blanca para hacer su trabajo. Sus acreditaciones de prensa fueron desactivadas el sábado, al día siguiente de que Trump anunció de forma repentina que vetaba a los medios por una cobertura que tachó de "noticias falsas".

Demanda y cobertura tras veto en Casa Blanca

El lunes por la mañana, las cadenas de televisión vetadas informaban desde una intersección justo afuera del complejo de la Casa Blanca. CNN, por su parte, fue retirada de sus funciones en el "pool", que comparten las cinco grandes cadenas. Estaba programada para cubrir el viaje del presidente a Nueva York para la Asamblea General de la ONU. En un correo electrónico a sus miembros, el pool de televisión escribió que no habría cobertura de reemplazo tras las acciones de la Casa Blanca.

"A partir de hoy, el pool de televisión no cubrirá eventos designados como cobertura de pool del Presidente", decía el correo, visto por The Associated Press. "Esto sigue a la posición de la Casa Blanca que impide que CNN cumpla con sus funciones asignadas en el pool. No se implementará ningún pool de reemplazo".

La jefa corresponsal de CNN en la Casa Blanca, Kaitlan Collins, explicó al aire que esto significaba: "Cuando el presidente haga cualquier cosa hoy, no habrá ninguna cámara de televisión con el presidente que esté transmitiendo y compartiendo estas imágenes" con el público.

La Casa Blanca no respondió directamente a una solicitud de comentarios sobre la demanda. Pero en un comunicado, dijo sobre los tres medios vetados: "La Primera Enmienda protege su derecho a publicar; no les da derecho a un pase permanente, un asiento en la sala de prensa o un lugar en el pool de prensa".

En su plataforma Truth Social, Trump escribió que "apreciaba" una prensa libre.

"La Casa Blanca no está instituyendo un ataque contra la Prensa Libr , algo que aprecio", dijo el presidente en su publicación. "Está instituyendo un ataque contra las NOTICIAS FALSAS, algo que ha crecido como Cáncer en nuestros amados Estados Unidos. Es corrupto, intencional, generalizado, totalmente coordinado y completamente fuera de control. Es una amenaza para nuestra Seguridad Nacional, y debe detenerse, ¡AHORA!".

El vicepresidente JD Vance, por su parte, argumentó que la decisión de Trump se trataba de "justicia básica" y no de una violación del derecho a la libertad de expresión. Vance dijo a reporteros que el periodismo de los tres medios es "efectivamente propaganda de extrema izquierda", y afirmó que aún se les permitía informar, pero no a tener oficinas en la Casa Blanca.

Escalada de agresiones contra medios en segundo mandato

En su segundo mandato, Trump y su gobierno republicano han subido la apuesta y castigado a ciertos medios. También ha arremetido contra reporteros individuales en persona o en redes sociales, a veces en términos sorprendentemente personales, insultándolos en conferencias de prensa o en su reciente discurso en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA, por sus siglas en inglés).

"Esta mañana, notificamos al gobierno que presentaremos una demanda hoy para proteger nuestros derechos de la Primera Enmienda y defender el principio de que el gobierno no decide lo que la prensa informa o publica", dijeron los medios en una declaración conjunta publicada temprano el lunes en X. "Si no se impugna, esto amenaza la libertad de prensa y el derecho del público a un periodismo independiente libre de interferencia gubernamental".

En la demanda conjunta, acompañada por una solicitud separada de una orden de restricción temporal para impedir el veto, los medios dijeron: "Esta prohibición no podría ser un ataque más directo a la Primera Enmienda ni una violación más flagrante de nuestros principios constitucionales más fundamentales".

Dijeron que se les está prohibiendo hacer su trabajo en la Casa Blanca "por una razón simple: (Trump) no le gusta el contenido de la cobertura sobre él y su gobierno".

"Pero la Constitución no permite que un presidente u otro funcionario del gobierno prive a la prensa de sus derechos de la Primera Enmienda y de sus intereses de libertad y de propiedad sin previo aviso ni proceso basándose únicamente en su desagrado por el contenido de su cobertura".

En términos legales, eso se conoce como "discriminación por punto de vista" —el gobierno señalando a medios específicos por el contenido de lo que dicen o publican. Ese principio legal está en juego en muchos de los casos judiciales sobre el trato de Trump hacia los medios y probablemente estaría presente también esta vez.

Jameel Jaffer, director general del Knight First Amendment Institute de la Universidad de Columbia, calificó la medida de la Casa Blanca como "un ataque tanto a la libertad de prensa como al derecho del público a información independiente sobre el gobierno".

"La decisión del presidente de vetar a organizaciones de noticias de la Casa Blanca por el contenido de su cobertura es una violación flagrante de la Primera Enmienda", dijo Jaffer, cuyo instituto presentará un escrito para apoyar la demanda. El caso fue asignado al juez federal de distrito Timothy Kelly, a quien Trump nominó durante su primer mandato en la Casa Blanca.

Se negó el acceso a reporteras el sábado

El sábado se negó la entrada a la Casa Blanca a reporteras de las dos cadenas de cable —Betsy Klein, de CNN, y Akayla Gardner, de MS NOW—, quienes transmitieron en vivo para informar que se les había negado el acceso y que sus acreditaciones de prensa habían sido desactivadas al llegar para cumplir con su trabajo en la Casa Blanca. Poco después, Politico dijo que a su reportera de presidencia, Cheyenne Haslett, también se le negó la entrada y que le confiscaron su acreditación.

La presidenta de la WHCA, Jacqui Heinrich, instó al gobierno de Trump a restablecer de inmediato el acceso de los tres medios.

"Las implicaciones van más allá de estas organizaciones: un estándar utilizado para excluir a un medio por su cobertura podría aplicarse a cualquier medio en el futuro", dijo Heinrich.

El actual enfrentamiento sigue a la decisión del presidente el año pasado de vetar a reporteros de AP del Despacho Oval, el Air Force One y otros eventos en represalia por la decisión del medio de no seguir su línea de cambiar el nombre del golfo de México, que se encuentra parcialmente en aguas mexicanas y de otros países. AP dijo que señalaría cuando fuera apropiado que Trump había ordenado renombrarlo como el "golfo de América".

AP presentó una demanda y el caso sigue en curso. Desde su regreso al cargo, Trump ha emprendido otras acciones legales contra una variedad de medios, incluidos The New York Times, The Wall Street Journal y la BBC. Su gobierno también está involucrado en una confrontación de larga data relacionada con ABC por la renovación de sus licencias de transmisión.

El fin de semana, AP expresó solidaridad con los medios vetados.

"Ninguna organización de noticias —o persona— debería ser objeto de represalias por parte del gobierno por las palabras que usa", dijo un comunicado de la cooperativa de noticias.