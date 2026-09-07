logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Festival Arre reúne a miles con lo mejor de la música regional mexicana

Fotogalería

Festival Arre reúne a miles con lo mejor de la música regional mexicana

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Balean a un hombre al salir de su casa en Reynosa, Tamaulipas

El sábado, otro hombre fue baleado en el centro comercial Soriana Periférico, aumentando la violencia local.

Por El Universal

Septiembre 07, 2026 04:50 p.m.
A
Balean a un hombre al salir de su casa en Reynosa, Tamaulipas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

       La Vocería de Seguridad de Tamaulipas confirmó la muerte de un hombre que fue acribillado al salir de su domicilio en la calle Reforma con Río Mante en la colonia Longoria en Reynosa.


      Versiones de familiares describen que se escucharon varias detonaciones fuera del domicilio donde, además, se encuentran algunos negocios.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Al salir, observaron que el hombre había sido baleado en plena calle por lo que dieron aviso al 911.
      Al llegar elementos de la Guardia Estatal, encontraron al hombre tendido en la cochera de la vivienda y al intentar auxiliarlo, se percataron de que no contaba con signos vitales.
      Las autoridades acordonaron el área para iniciar las investigaciones correspondientes y se pidió a la ciudadanía atender las indicaciones debido a que algunas calles fueron cerradas a la circulación.
      De inmediato, se activó un recorrido de búsqueda para dar con el o los responsables de estos hechos.
      Otro baleado
      Cabe mencionar que la noche del sábado, otro hombre fue baleado a las afueras del centro comercial Soriana Periférico en Reynosa.
      Los hechos ocurrieron la noche del sábado en el acceso principal donde testigos reportaron escuchar detonaciones, lo que generó pánico entre las familias que acuden a los negocios que se encuentran en esta plaza comercial.
      Tras el ataque, la víctima quedó sobre la banqueta con múltiples heridas de arma de fuego por lo que las autoridades trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Forense.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Balean a un hombre al salir de su casa en Reynosa, Tamaulipas
      Balean a un hombre al salir de su casa en Reynosa, Tamaulipas

      Balean a un hombre al salir de su casa en Reynosa, Tamaulipas

      SLP

      El Universal

      El sábado, otro hombre fue baleado en el centro comercial Soriana Periférico, aumentando la violencia local.

      ¿Cómo cotizar un seguro para tu auto con el simulador de Condusef?
      ¿Cómo cotizar un seguro para tu auto con el simulador de Condusef?

      ¿Cómo cotizar un seguro para tu auto con el simulador de Condusef?

      SLP

      El Universal

      El simulador de Condusef permite evaluar coberturas como responsabilidad civil, robo total y daños materiales para elegir según riesgos.

      PAN CDMX interpone queja contra Andy López Beltrán
      PAN CDMX interpone queja contra Andy López Beltrán

      PAN CDMX interpone queja contra "Andy" López Beltrán

      SLP

      El Universal

      La denuncia incluye revisión de redes sociales y recursos para determinar posibles irregularidades en la precampaña.

      Video | Hermanos Farías ponían y quitaban funcionarios: FGR
      Video | Hermanos Farías ponían y quitaban funcionarios: FGR

      Video | Hermanos Farías ponían y quitaban funcionarios: FGR

      SLP

      SinEmbargo.mx

      La red criminal coordinaba importación, traslado y distribución ilegal de hidrocarburo