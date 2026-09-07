Balean a un hombre al salir de su casa en Reynosa, Tamaulipas

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La Vocería de Seguridad de Tamaulipas confirmó la muerte de un hombre que fue acribillado al salir de su domicilio en la calle Reforma con Río Mante en la colonia Longoria en Reynosa.

Versiones de familiares describen que se escucharon varias detonaciones fuera del domicilio donde, además, se encuentran algunos negocios.

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Al salir, observaron que el hombre había sido baleado en plena calle por lo que dieron aviso al 911.Al llegar elementos de la Guardia Estatal, encontraron al hombre tendido en la cochera de la vivienda y al intentar auxiliarlo, se percataron de que no contaba con signos vitales.Las autoridades acordonaron el área para iniciar las investigaciones correspondientes y se pidió a la ciudadanía atender las indicaciones debido a que algunas calles fueron cerradas a la circulación.De inmediato, se activó un recorrido de búsqueda para dar con el o los responsables de estos hechos.Otro baleadoCabe mencionar que la noche del sábado, otro hombre fue baleado a las afueras del centro comercial Soriana Periférico en Reynosa.Los hechos ocurrieron la noche del sábado en el acceso principal donde testigos reportaron escuchar detonaciones, lo que generó pánico entre las familias que acuden a los negocios que se encuentran en esta plaza comercial.Tras el ataque, la víctima quedó sobre la banqueta con múltiples heridas de arma de fuego por lo que las autoridades trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Forense.