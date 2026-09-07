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Rusia cierra consulado alemán en San Petersburgo tras conflicto diplomático

La medida es respuesta al cierre del consulado ruso en Bonn y del centro cultural Casa Rusa en Berlín por parte de Alemania.

Por AP

Septiembre 07, 2026 05:12 p.m.
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Rusia cierra consulado alemán en San Petersburgo tras conflicto diplomático
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      MOSCÚ (AP) — El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso anunció el lunes el cierre del consulado alemán en San Petersburgo, la más reciente en un ciclo de medidas de represalia tras un intento de ataque con dron en Leipzig que Alemania culpó a Rusia.

      Ministerio ruso ordena cierre del consulado alemán en San Petersburgo

      El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso indicó que el consulado alemán debe cesar sus operaciones y que sus trabajadores deben abandonar Rusia antes del 18 de septiembre. Reafirmó la decisión anunciada previamente de cerrar los centros culturales alemanes Goethe-Institut en Moscú y San Petersburgo y señaló que sus empleados deben marcharse a más tardar el domingo.

      El Ministerio sostuvo que las medidas eran una represalia por la decisión "hostil" de Alemania de cerrar el miércoles tanto el consulado ruso en Bonn como el centro cultural Casa Rusa en la capital alemana, Berlín.

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      Acusaciones y negaciones sobre el ataque con dron en Leipzig

      Alemania culpó a Rusia de un intento de ataque en el aeropuerto de Leipzig/Halle el 4 de agosto, cuando se encontró un dron cargado con explosivos cerca de un avión ucraniano.

      El aeropuerto es un importante centro internacional de carga utilizado para brindar apoyo a Ucrania. Posteriormente, el dron fue desactivado.

      Moscú ha negado su participación en el ataque con dron y lo calificó de una provocación.

      "Fueron las autoridades alemanas las que una vez más provocaron una nueva ronda de escalada en las relaciones bilaterales", sostuvo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. "Toda la responsabilidad por las consecuencias recae enteramente en el gobierno alemán".

      Autoridades occidentales han acusado repetidamente a Moscú de llevar a cabo una campaña de sabotaje y perturbación en sus países con el objetivo de socavar el apoyo a Ucrania y desestabilizar a las naciones europeas, acusaciones que Rusia ha rechazado.

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