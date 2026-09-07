logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Festival Arre reúne a miles con lo mejor de la música regional mexicana

Fotogalería

Festival Arre reúne a miles con lo mejor de la música regional mexicana

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

PGJE localiza con vida a dos adolescentes desaparecidas en Cabo San Lucas

Las adolescentes desaparecidas motivaron bloqueos en la carretera Transpeninsular para exigir su pronta localización.

Por El Universal

Septiembre 07, 2026 04:56 p.m.
A
PGJE localiza con vida a dos adolescentes desaparecidas en Cabo San Lucas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Las dos adolescentes cuya desaparición movilizó a familiares y provocó bloqueos carreteros durante varias horas en Cabo San Lucas fueron localizadas con vida, confirmó la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur.


      Se trata de Melany Valentina Castillo Bañaga, de 13 años, y Leamsy Krystel Genchis Gutiérrez, de 15, por quienes se habían activado protocolos de búsqueda después de que sus familias reportaran que desconocían su paradero.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      En el caso de Melany, reportada como desaparecida el 31 de agosto después de acudir a clases en la Secundaria Técnica número 16 de Cabo San Lucas, autoridades confirmaron que fue localizada con bien y se encuentra nuevamente con su familia.
      Según los reportes, la adolescente se ausentó voluntariamente por motivos personales y se logró reunir con su familia.
      Por su parte, la PGJE confirmó que Leamsy Krystel ya fue localizada con bien y desactivó su protocolo de búsqueda. La adolescente había sido reportada como desaparecida desde el 23 de agosto en Cabo San Lucas.
      Antes de la confirmación oficial, Leamsy difundió un video en redes sociales en el que aseguró encontrarse bien y afirmó que salió voluntariamente de su hogar y se trasladó a La Paz.
      En su mensaje atribuyó su decisión a una presunta situación de violencia familiar, versión sobre la cual hasta el momento no se ha informado públicamente sobre alguna investigación.
      Los casos de ambas adolescentes generaron movilizaciones de sus familiares y amigos la semana pasada. El 2 de septiembre bloquearon durante varias horas la carretera Transpeninsular, en uno de los principales accesos a Cabo San Lucas, para exigir a las autoridades acelerar su búsqueda.
      Con la localización de ambas, la PGJE desactivó los protocolos de búsqueda.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      PGJE localiza con vida a dos adolescentes desaparecidas en Cabo San Lucas
      PGJE localiza con vida a dos adolescentes desaparecidas en Cabo San Lucas

      PGJE localiza con vida a dos adolescentes desaparecidas en Cabo San Lucas

      SLP

      El Universal

      Las adolescentes desaparecidas motivaron bloqueos en la carretera Transpeninsular para exigir su pronta localización.

      Balean a un hombre al salir de su casa en Reynosa, Tamaulipas
      Balean a un hombre al salir de su casa en Reynosa, Tamaulipas

      Balean a un hombre al salir de su casa en Reynosa, Tamaulipas

      SLP

      El Universal

      El sábado, otro hombre fue baleado en el centro comercial Soriana Periférico, aumentando la violencia local.

      ¿Cómo cotizar un seguro para tu auto con el simulador de Condusef?
      ¿Cómo cotizar un seguro para tu auto con el simulador de Condusef?

      ¿Cómo cotizar un seguro para tu auto con el simulador de Condusef?

      SLP

      El Universal

      El simulador de Condusef permite evaluar coberturas como responsabilidad civil, robo total y daños materiales para elegir según riesgos.

      PAN CDMX interpone queja contra Andy López Beltrán
      PAN CDMX interpone queja contra Andy López Beltrán

      PAN CDMX interpone queja contra "Andy" López Beltrán

      SLP

      El Universal

      La denuncia incluye revisión de redes sociales y recursos para determinar posibles irregularidades en la precampaña.