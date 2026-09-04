Dos naves espaciales se acercan a Mercurio

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Cabo Cañaveral, Flo.- Dos naves espaciales con destino a Mercurio dejaron atrás su nave nodriza el jueves y encararon el tramo final de su viaje de casi una década hacia el planeta más pequeño del sistema solar y el más cercano al Sol.

Las naves europeas y japonesas, unidas entre sí, se separaron de su crucero como estaba previsto, pero los controladores tuvieron que esperar dos horas de ansiedad para recibir la confirmación mediante señales de radio. La operación crucial se transmitió desde el centro de control de la Agencia Espacial Europea en Alemania, a más de 200 millones de kilómetros de distancia.

Si todo sale bien, las naves acopladas conocidas como BepiColombo entrarán en órbita alrededor de Mercurio en noviembre y se separarán entre sí en diciembre para cartografiar y estudiar todo el planeta desde distintas altitudes.

Lanzada en 2018, la misión BepiColombo lleva el nombre del matemático italiano que participó en la misión Mariner 10 de la NASA a Mercurio en la década de 1970. Sólo otra nave espacial, la Messenger de la NASA, ha explorado este desconcertante y abrasador planeta, apenas un poco más grande que nuestra Luna.

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"Lo diminuto que es Mercurio y aún así alberga algunos de los mayores misterios de nuestro sistema solar", comentó la directora de la misión, Santa Martínez.

Jones agregó: "Todavía queda muchísimo por aprender".