logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Imágenes exhiben devastación tras ataque con coche bomba en Zacatecas

Fotogalería

Imágenes exhiben devastación tras ataque con coche bomba en Zacatecas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Dos naves espaciales se acercan a Mercurio

Por AP

Septiembre 04, 2026 03:00 a.m.
A
Dos naves espaciales se acercan a Mercurio
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Cabo Cañaveral, Flo.- Dos naves espaciales con destino a Mercurio dejaron atrás su nave nodriza el jueves y encararon el tramo final de su viaje de casi una década hacia el planeta más pequeño del sistema solar y el más cercano al Sol.

      Las naves europeas y japonesas, unidas entre sí, se separaron de su crucero como estaba previsto, pero los controladores tuvieron que esperar dos horas de ansiedad para recibir la confirmación mediante señales de radio. La operación crucial se transmitió desde el centro de control de la Agencia Espacial Europea en Alemania, a más de 200 millones de kilómetros de distancia.

      Si todo sale bien, las naves acopladas conocidas como BepiColombo entrarán en órbita alrededor de Mercurio en noviembre y se separarán entre sí en diciembre para cartografiar y estudiar todo el planeta desde distintas altitudes. 

      Lanzada en 2018, la misión BepiColombo lleva el nombre del matemático italiano que participó en la misión Mariner 10 de la NASA a Mercurio en la década de 1970. Sólo otra nave espacial, la Messenger de la NASA, ha explorado este desconcertante y abrasador planeta, apenas un poco más grande que nuestra Luna.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "Lo diminuto que es Mercurio y aún así alberga algunos de los mayores misterios de nuestro sistema solar", comentó la directora de la misión, Santa Martínez.

      Jones agregó: "Todavía queda muchísimo por aprender".

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Francia moviliza 15 mil agentes para visita del Papa León XIV
      Francia moviliza 15 mil agentes para visita del Papa León XIV

      Francia moviliza 15 mil agentes para visita del Papa León XIV

      SLP

      El Universal

      El operativo incluye policías, gendarmes y militares en París y Lourdes para garantizar la seguridad del Papa.

      EU derriba 100 drones de cárteles en frontera sur en agosto
      EU derriba 100 drones de cárteles en frontera sur en agosto

      EU derriba 100 drones de cárteles en frontera sur en agosto

      SLP

      El Universal

      Las operaciones conjuntas entre EU y México buscan evitar conflictos y proteger al personal en la frontera.

      Trump afirma que IA generará empleo y riqueza en EE.UU.
      Trump afirma que IA generará empleo y riqueza en EE.UU.

      Trump afirma que IA generará empleo y riqueza en EE.UU.

      SLP

      El Universal

      Centros de datos en EE.UU. son señalados por Trump como motores de prosperidad local.

      Presidente Trump critica a Canadá y alerta sobre impacto económico
      Presidente Trump critica a Canadá y alerta sobre impacto económico

      Presidente Trump critica a Canadá y alerta sobre impacto económico

      SLP

      El Universal

      Las críticas de Trump se centran en las negociaciones fallidas y los aranceles entre ambos países.