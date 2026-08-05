Dron con explosivos desactivado en aeropuerto Leipzig Halle

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BERLÍN (AP) — Un dron con explosivos fue localizado y posteriormente desactivado el miércoles en el aeropuerto de Leipzig/Halle, Alemania, un incidente que, de acuerdo con el principal funcionario de seguridad del país, planteaba una "nueva calidad de peligro".

Acciones de la autoridad

Ambas pistas fueron cerradas y varios vuelo fueron desviados a otros aeropuertos después del avistamiento de un objeto volador cerca del aeródromo poco antes de la medianoche del martes. Además se desplegó un robot antiexplosivos para revisar un objeto cerca de la pista sur del aeropuerto.

La policía regional y la fiscalía indicaron posteriormente que un empleado del aeropuerto descubrió un dron con "un dispositivo explosivo desconocido". La policía examinó el objeto y posteriormente le retiraron el detonador.

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El hecho de que el dron llevara explosivos representa "una nueva calidad de peligro", dijo el ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, después de interrumpir sus vacaciones para viajar al lugar.

"Los avistamientos de drones, las amenazas de drones, incluso en un contexto híbrido, son algo que conocemos del pasado", agregó. "Que un dron armado con explosivos esté en un aeropuerto es un nuevo escenario de amenaza".

Dobrindt describió el incidente como "un escenario de ataque híbrido", pero no ofreció más detalles sobre la evaluación de las autoridades, así como tampoco especificó quién podría ser el responsable.

Subrayó que las preguntas sobre los detalles de los explosivos, el origen del dron y quién era responsable son asuntos de una investigación en curso.

Detalles confirmados

El ministro del Interior regional del estado de Sajonia, Armin Schuster, dijo que las autoridades estaban buscando partes de lo que posiblemente se trataba de un segundo dron.

De acuerdo con la policía y la fiscalía, un segundo dispositivo chocó contra un avión de carga después de que tuvo que interrumpir su proceso de aterrizaje en Leipzig/Halle debido al cierre de la pista. La aeronave se dirigió a otro aeropuerto, el de Hannover, a unos 200 kilómetros (125 millas) al noroeste, donde los funcionarios encontraron daños menores.

La pista norte en Leipzig/Halle fue reabierta después de unas dos horas. La pista sur tenía programadas labores de mantenimiento el miércoles. Las autoridades dijeron que no había peligro para los pasajeros ni empleados del aeropuerto, y los vuelos no se vieron afectados durante el día.

Fotografías tomadas desde el lugar mostraban a técnicos forenses de la policía con un robot de desactivación de explosivos cerca de un avión ucraniano. El aeropuerto es un importante centro de carga y los aviones con base allí incluyen aeronaves de transporte Antonov ucranianas.

La OTAN informó que estaba al tanto del incidente, pero remitió cualquier consulta a las autoridades alemanas.

En 2024, un dispositivo incendiario se prendió en un centro logístico del aeropuerto y quemó un contenedor de carga, parte de un complot que las autoridades de seguridad occidentales sospechan que fue obra de inteligencia rusa. El vuelo que se suponía que debía tomar se retrasó.

Funcionarios de Occidente han acusado a Rusia y a sus aliados de organizar decenas de ataques en toda Europa desde la invasión a gran escala de Ucrania hace más de cuatro años.