Dron ruso impacta un edificio en Dnipro

Tres personas murieron y otras 12 resultaron heridas por el ataque del ejército

Por AP

Noviembre 09, 2025 03:00 a.m.
A
Dron ruso impacta un edificio en Dnipro

Kiev, Ucrania.- Un dron ruso impactó contra un bloque de viviendas en el este de Ucrania en la madrugada del sábado, mientras muchos de los residentes dormían, y tres personas fallecieron y 12 más resultaron heridas, según las autoridades ucranianas.

El ataque en Dnipro, la cuarta ciudad más grande de Ucrania, formó parte de una ofensiva rusa con misiles y drones sobre el país que tenía como objetivo la infraestructura energética y también mató a un trabajador de una empresa de energía en Járkiv, más al norte, según un funcionario local.

En un inmueble de nueve plantas en Dnipro se desató un incendio y varios apartamentos quedaron destruidos, de acuerdo con los servicios de emergencia. Los rescatistas recuperaron los cuerpos de tres personas, y entre los heridos había dos niños.

Rusia disparó un total de 458 drones y 45 misiles, 32 de ellos balísticos. Las fuerzas ucranianas derribaron y neutralizaron 406 de los aviones no tripulados, además de nueve misiles, explicaron la fuerza aérea. En total, el operativo del Kremlin alcanzó 25 ubicaciones, agregó.

Las autoridades cortaron el suministro eléctrico en varias regiones debido a los ataques, explicó la ministra ucraniana de Energía, Svitlana Grynchuk, en una publicación en Facebook.

Mientras tanto, en el este de Ucrania, la lucha por la estratégica ciudad de Pokrovsk ha llegado a una fase clave, con Kiev como Moscú compitiendo por convencer al presidente estadounidense Donald Trump de que pueden ganar en el campo de batalla.

Por otra parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, declaró el sábado que se ha comenzado a trabajar en la orden del presidente Vladímir Putin de preparar aviones para una posible prueba nuclear rusa, según la agencia estatal de noticias Tass.

La orden de Putin el miércoles siguió a declaraciones de Trump, que parecían sugerir que Washington reiniciaría sus propias pruebas atómicas por primera vez en tres décadas.

Casi cuatro años después de su invasión, Rusia ha estado golpeando a su vecino con ataques diarios de drones y misiles, que han dejado muchos civiles muertos y heridos. El Kremlin afirma que sus únicos objetivos están vinculados al esfuerzo bélico de Kiev. 

