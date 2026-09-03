Ébola en RDC no parece que remita

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Bunia, RDC.- El brote de ébola en República Democrática del Congo ha matado a más de 3,000 personas entre los más de 6,100 casos confirmados, de acuerdo con los datos ofrecidos por el gobierno el miércoles, mientras la enfermedad se propaga a una velocidad sin precedentes, más rápido que los esfuerzos por rastrearla y frenarla.

Los datos del Ministerio de Salud de Congo mostraron que el brote ha registrado 6,186 casos confirmados, incluidos 3,007 fallecimientos desde que se declaró una emergencia sanitaria mundial a mediados de mayo. Sigue siendo el brote de ébola de más rápido crecimiento jamás registrado.

Jean-Claude Angwanzia, un residente de Bunia, relató que dejó Mambassa, en el epicentro de la provincia de Ituri, porque no se sentía seguro. Dijo que apenas veía a trabajadores sanitarios y que los cuerpos infectados estaban siendo mal manejados, lo que generó temores.

"Tuve que huir de la zona por el peligro que se cernía sobre nosotros", expresó.

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El ritmo del brote está poniendo a prueba la vida de las personas.

Papy Baraka, un conductor de transporte público en Bunia, ha tenido que reducir el número de pasajeros que recoge en su coche. "La enfermedad pone a todos en riesgo, y la vida diaria casi se ha frenado totalmente. Tenemos miedo", indicó.

Las últimas semanas se ha registrado un repunte de los contagios, con dos nuevas zonas sanitarias afectadas la semana pasada en Kivu del Norte, donde la tasa de letalidad es mucho más alta que en el resto de las provincias afectadas. El virus se ha propagado ya a seis provincias.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos señalaron en un reporte que los esfuerzos para contener el virus "seguían por debajo de los objetivos de respuesta establecidos" y que el rápido de la enfermedad en muchas zonas de salud indica una "expansión descontrolada del brote".

Los trabajadores sanitarios están esforzándose en condiciones difíciles y se han declarado en huelga en múltiples ocasiones para exigir el pago de sus salarios.

La Organización Mundial de la Salud apuntó que el brote va camino de superar al más letal registrado nunca, el que afectó a África Occidental entre 2014 y 2016 y que mató a 11.000 personas.