Ébola ha cobrado más de cuatro mil vidas en la RDC

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Bunia, RDC.- El brote de ébola en la República Democrática del Congo ha cobrado ya la vida de más de 4,000 personas, indicaron las autoridades, que luchan por contener lo que se ha convertido en el brote de ébola de más rápido crecimiento en la historia.

El Ministerio de Salud hizo públicas las últimas cifras el jueves. Según su relato, fallecieron 4,018 personas de entre los 8,300 casos registrados desde que se declaró el brote en el este de la República Democrática del Congo el 15 de mayo.

Algunos trabajadores sanitarios se concentraron en el epicentro en la provincia de Ituri para exigir el pago de salarios demorados. Entre los inconformes había miembros de equipos de vigilancia. Mostraron pancartas que decían "¡Sin dinero, no hay datos!" y "Sin cobrar durante meses".

Las autoridades congoleñas no han abordado el asunto. Los trabajadores de primera línea se han declarado en huelga varias veces desde el inicio del brote, lo que obstaculiza aún más los esfuerzos para contener la enfermedad.

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Un alto funcionario de Naciones Unidas dijo que, a principios de semana, soldados incendiaron un campamento de desplazados afectados por el ébola que albergaba un centro de tránsito para pacientes infectados dentro de un operativo para buscar armas en Kigonze, en las afueras de Bunia, lo que obligó a 19,000 personas a huir del campamento.

Por otra parte, un miembro de Médicos Sin Fronteras (MSF) contrajo el ébola cuando trabajaba en la República Democrática del Congo, informó el grupo en un comunicado de prensa.