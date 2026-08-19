Ébola, lejos de ser controlado

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Ginebra, Suiza.- El Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) consideró, tras analizar los tres meses de respuesta a esta epidemia, que sigue constituyendo una emergencia de salud pública internacional.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, confirmó esta decisión en su cuenta oficial de X, ya esperada dado que la propia agencia sanitaria reconoce dificultades para controlar un brote que es ya el peor de ébola registrado en la historia de la RDC y el segundo a nivel global.

"Hacemos un llamamiento a la cooperación de todos los gobiernos y socios para que, trabajando juntos, redoblemos los esfuerzos y movilicemos los recursos necesarios para proteger a las comunidades durante los próximos meses", destacó Tedros al hacer el anuncio.

El comité se reunió tres meses después de que Tedros declarara la emergencia internacional.

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En la apertura de la reunión, el director general de la OMS reconoció que la epidemia, con casi 5,000 infectados y más de 2,300 muertos, "dista muy lejos de estar bajo control", y advirtió "el riesgo de expansión tanto dentro del país como a escala internacional sigue siendo elevado".

Aunque las cifras aún están lejos del brote que causó 11,000 muertos y 28,000 contagios en África Occidental entre 2014 y 2016, el propio Tedros advirtió la semana pasada que al ritmo actual de nuevos casos el actual brote podría superarlo.

Los intensos movimientos de población en el este de la RDC, epicentro del brote, unidos a la inseguridad de una zona golpeada por el conflicto armado, están alimentando la epidemia, indicó Tedros a los expertos del comité.

"Lo que más me preocupa es dónde están muriendo los pacientes: en sus hogares, en sus comunidades, fuera de los centros de tratamiento y de las listas de contactos. Estas muertes apuntan a una cadena de transmisión que aún no hemos identificado", dijo.