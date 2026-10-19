Pandillas en Haití atacan vehículo blindado: cuatro soldados salvadoreños desaparecidos

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Pandillas en Haití abrieron fuego contra un vehículo blindado el fin de semana, dejando cuatro soldados de El Salvador desaparecidos, en el primer gran ataque desde que una fuerza internacional de supresión de pandillas inició operaciones en el país caribeño azotado por la violencia.

El ataque ocurrió el domingo en Croix-des-Bouquets, una comunidad antes pacífica en la capital de Haití, Puerto Príncipe, que ahora está controlada por pandillas violentas.

Las Fuerzas Armadas de El Salvador informaron en un comunicado el lunes que los cuatro técnicos de aviación regresaban al campamento cuando el vehículo blindado fue atacado con explosivos y prendido fuego.

Indicaron que los cuatro hombres lograron huir del vehículo en llamas y que se está trabajando con fuerzas internacionales "para establecer contacto y determinar la ubicación de nuestros militares".

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Las autoridades salvadoreñas señalaron que se enviaron helicópteros a la zona, pero que éstos también fueron atacados a tiros cuando dispersaban a hombres armados en el área.

"Se han realizado múltiples intentos de aproximación por vía terrestre y aérea, pero éstos se han visto obstaculizados por la intensidad de los enfrentamientos", afirmaron las Fuerzas Armadas salvadoreñas.

Las armas y municiones que las pandillas están usando no se fabrican en Haití y seguirán encontrando formas de ingresar al país, dijo el lunes al Consejo de Seguridad de la ONU Wien-Weibert Arthus, el representante permanente adjunto de Haití ante la ONU.

"Este último episodio es un recordatorio, como si realmente necesitáramos uno, del hecho de que los desafíos de seguridad en Haití son complejos y complicados", señaló. "Esperamos que los desaparecidos puedan volver con sus familias ilesos".

La violencia de las pandillas ha desplazado a una cifra récord de casi 1,5 millones de personas en todo Haití en los últimos años, con más de 5.700 personas muertas o heridas desde enero hasta mediados de septiembre, y otras más de 230 personas secuestradas, según Naciones Unidas.

Una advertencia de EEUU

Mike Waltz, el embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas, condenó el ataque el lunes en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Haití.

"Creemos que los cuatro hombres sobrevivieron, pero siguen desaparecidos", expresó. "Los traeremos a casa".

Waltz dijo que las pandillas atacaron el vehículo blindado con "cientos de balas y explosivos".

"A las pandillas y a los líderes de pandillas que llevaron a cabo este cobarde ataque, si creen que van a intimidar a esta coalición para que se retire, han cometido un terrible error", señaló.

La fuerza antipandillas indicó en un comunicado que está evaluando la situación y ha recomendado a los residentes del lugar donde ocurrió el ataque que permanezcan en sus casas.

"Las pandillas están poniendo a prueba a la fuerza de supresión de pandillas", dijo Jack Christofides, el representante especial de la fuerza, en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU el lunes, al señalar que los ataques contra la fuerza han aumentado recientemente.

Advirtió que las pandillas han llevado a cabo asesinatos de represalia en algunas zonas tras operaciones de fuerzas haitianas e internacionales, y que han avanzado más profundamente en lugares que incluyen la comunidad de Kenscoff y la región de Artibonite.

"La realidad es que no podemos estar en todas partes al mismo tiempo", señaló Christofides.

Haití se prepara para elecciones pese a la violencia

La zona donde fue atacado el vehículo blindado está controlada por pandillas, entre ellas Chèn Méchan; Kraze Barye, liderada por Vitelhomme Innocent, y 400 Mawozo, encabezada por Lanmo Sanjou. Ambos líderes de pandillas han sido sancionados por la ONU y Estados Unidos.

Romain Le Cour, jefe del Observatorio de Haití en la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, comentó que, si bien algunas pandillas han estado bajo presión desde que se desplegó la fuerza de supresión de pandillas, "otras quieren demostrar que pueden contraatacar".

"Si efectivamente estos soldados están retenidos, los grupos obtienen ventaja para negociar y para presionar a las fuerzas de seguridad", afirmó.

El Consejo de Seguridad de la ONU autorizó en septiembre de 2025 una fuerza de supresión de pandillas de 5.550 integrantes a fin de reemplazar a una anterior fuerza multinacional liderada por Kenia, que tuvo dificultades por la falta de fondos y recursos en su intento por ayudar a la Policía Nacional de Haití a contener la violencia de las pandillas.

La fuerza de supresión de pandillas cuenta actualmente con más de 2 .000 efectivos desplegados en Haití, incluidos soldados de Chad, Jamaica y Guatemala.

"La fuerza está marcando una diferencia con lo que tiene", dijo Christofides, y añadió que las autoridades han comenzado a ver señales tempranas de una reducción de la influencia y el control de las pandillas en ciertas zonas.

Nadie se ha responsabilizado del ataque contra las tropas salvadoreñas. Ocurre en un momento en que Haití se prepara para sus primeras elecciones generales en más de una década y pone de relieve el poder de las pandillas armadas, que controlan un 70% de Puerto Príncipe, la capital.

Carlos Ruiz Massieu, el enviado especial de la ONU para Haití, informó en la reunión del lunes que los preparativos electorales "han alcanzado un nivel de progreso sin precedentes".

Dijo que se han registrado más de 35 partidos y grupos políticos, junto con 3.500 candidatos. Entre ellos se encuentra el expresidente haitiano Michel Martelly, quien fue sancionado en noviembre de 2022 por Canadá y en agosto de 2024 por Estados Unidos, que lo acusó de facilitar el tráfico de drogas y de patrocinar a múltiples pandillas.