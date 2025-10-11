logo pulso
Ejemplar de la caballería británica es retirado tras incidente en Londres

Quaker, un caballo de la caballería real británica, es retirado al campo tras sufrir una fractura en un incidente en Londres. Descubre aquí los motivos de su retiro.

Por AP

Octubre 11, 2025 05:53 p.m.
Ejemplar de la caballería británica es retirado tras incidente en Londres

LONDRES (AP) — Uno de los cinco caballos de caballería británicos que acapararon titulares cuando se separaron de sus entrenadores y galoparon por las calles de Londres el año pasado ha sido retirado al campo sin haber regresado nunca al servicio activo.

Quaker, un caballo negro de 15 años, sufrió una fractura y una hemorragia grave durante el incidente del 24 de abril de 2024, cuando los caballos se asustaron por el ruido de escombros de construcción cayendo por un conducto.

"Quaker no pudo regresar a sus deberes. Recibió atención veterinaria continua, y se decidió que, en realidad, lo mejor para su bienestar era que no volviera con nosotros a Londres", afirmó el mayor Thomas Stewart en una publicación en redes sociales.

El caballo se ha retirado al santuario The Horse Trust en la zona rural de Buckinghamshire, al noroeste de Londres, informó el Ministerio de Defensa en un comunicado el sábado.

Los cinco caballos formaban parte de un contingente del Regimiento de Caballería Montada de la Casa Real que realizaba su ejercicio matutino diario cuando ocurrió el accidente. Los caballos se utilizan para desfiles y otras funciones ceremoniales.

Quaker es el único de los cinco caballos que no pudo regresar al servicio activo.

