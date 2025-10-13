Trump presiona al gobierno ruso

A bordo del avión presidencial.- El presidente de Estados Unidos Donald Trump advirtió el domingo a Rusia que podría enviar misiles Tomahawk de largo alcance a Ucrania si Moscú no resuelve pronto su guerra, dejando entrever que podría estar dispuesto a aumentar la presión sobre el gobierno de Vladímir Putin utilizando un sistema armamentístico clave.

“Podría decir: ‘Miren, si esta guerra no se va a resolver, les voy a enviar Tomahawks’”, declaró Trump el domingo a la prensa a bordo del Air Force One mientras volaba hacia Israel. “El Tomahawk es un arma increíble, muy ofensiva. Y, honestamente, Rusia no necesita eso”.

Trump dijo. “Podría decirles que si la guerra no se resuelve —bien podríamos hacerlo”. Agregó: “Podríamos no hacerlo, pero podríamos hacerlo. Creo que es apropiado mencionarlo”.

Sus comentarios se produjeron después de que sostuvo una conversación telefónica con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, en la que Trump mencionó la posibilidad de enviar los misiles Tomahawks.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“¿Quieren tener Tomahawks yendo en esa dirección? No lo creo”, comentó Trump, refiriéndose a Rusia. “Creo que podría hablar con Rusia sobre eso”. Añadió que “los Tomahawks son un nuevo paso de agresión”.

Por su parte, Zelenski describió su más reciente llamada con Trump como “muy productiva” y dijo que se discutió el fortalecimiento de la “defensa aérea, la resiliencia y las capacidades de largo alcance” de Ucrania, junto con “detalles relacionados con el sector energético”.

Por otra parte, Rusia atacó la red eléctrica de Ucrania durante la noche, como parte de una campaña en curso para paralizar la infraestructura energética ucraniana previo al invierno, y expresó “extrema preocupación” por la posibilidad de que Estados Unidos proporcione misiles de crucero Tomahawk a Ucrania.

El gobernador regional de Kiev, Mykola Kalashnyk, dijo que dos empleados de la empresa DTEK, resultaron heridos en ataques rusos a una subestación. El Ministerio de Energía de Ucrania informó que la infraestructura también fue atacada en las regiones de Donetsk, Odesa y Chernihiv.