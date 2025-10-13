Tiroteo en bar de Carolina; 4 muertos

Isla St. Helena, Carolina del Sur.- Un tiroteo en un concurrido bar en una isla considerada como la comunidad Gullah más grande de la costa de Carolina del Sur dejó cuatro personas muertas y al menos 20 heridas, informaron las autoridades.

Una multitud se encontró dentro del Willie’s Bar and Grill, en la Isla St. Helena, cuando agentes de la policía del condado llegaron y encontraron a varias personas con heridas de bala a las primeras horas del domingo.

“Gritos, pánico y miedo”, señaló el propietario del bar, Willie Turral, en su descripción del tiroteo. Estaba adentro cuando escuchaba disparos fuera del bar.

La policía del condado de Beaufort informó en un comunicado en la red social X que muchas personas corrieron hacia negocios cercanos para resguardarse de los disparos.

“Este es un incidente trágico y difícil para todos. Pedimos su paciencia mientras continuamos investigando este incidente. Nuestros pensamientos están con todas las víctimas y sus seres queridos”, decía el comunicado.

Entre los heridos, hay cuatro en estado crítico que se encuentran hospitalizados. No se reveló la identidad de las víctimas.