El Cairo se resiste a perder la esperanza

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El Cairo, Col.- No hay ninguna calle del municipio de El Cairo, ubicado en la cima de una montaña de la Cordillera Occidental colombiana, que no tenga viviendas destruidas por el terremoto del lunes pasado, pese a lo cual sus habitantes, en medio de la tristeza, se resisten a perder la esperanza.

Este pueblo, en el que viven unas 7.000 personas, tiene según las autoridades locales, el 100 % de sus edificaciones con al menos una afectación leve y la mayoría de sus fachadas muestra marcas que dicen "Peligro grave", "Peligro colapso" o "Acceso prohibido".

Todas las casas conservaban la típica arquitectura colonial campesina que caracteriza a la mayoría de pueblos de la turística región del norte del Valle del Cauca, que hacían de este un municipio cautivador, pero ahora muchas de ellas están en el suelo.

Por esa razón, sus habitantes trabajan sin descanso, con la ayuda de autoridades, trabajadores de empresas de servicios públicos y voluntarios que han llegado de todo el país, en la recogida de escombros para empezar, lo más pronto posible, la reconstrucción de su pueblo querido.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las calles están llenas de tierra, ladrillos y restos de madera, pero eso no impide que la gente camine y ofrezca su ayuda para lo que haga falta, incluso hay lugares donde ofrecen agua y comida a quienes van andando porque la solidaridad marca el ritmo de las labores de remoción. En El Cairo, que tiene trece calles de largo y cinco de ancho, hay unas 60 casas por demoler, explica a EFE el alcalde encargado, Carlos Alberto Correa, quien añade que el terremoto dejó tres personas fallecidas y cuatro heridos. No hay desaparecidos. Correa destaca que la labor de liderar la recuperación de El Cairo "no ha sido tan complicada" porque cuentan "con la solidaridad de la gente".

"Volver a reconstruir El Cairo es difícil, teníamos el cuarto municipio más bonito de Colombia y mire cómo quedó. Pero bueno no podemos luchar contra los fenómenos de la naturaleza", concluye el alcalde encargado, que como sus paisanos no se rendirá hasta recuperar lo que el terremoto les quitó.