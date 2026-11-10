El G7 abordará las crisis mundiales

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París, Fra.- La expectativa ante posibles cambios en la política internacional de EU, en particular respecto a los conflictos en Ucrania y en Oriente Medio, planeó este lunes en la primera jornada de la reunión de ministros de Exteriores del G7 en París.

La cuestión de si habrá cambios tras el revés electoral que sufrió el partido de Donald Trump en las elecciones de medio mandato se planteó en las comparecencias públicas de ministros del G7 que compartieron mesa y discusiones con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, subrayó este lunes, tras el triunfo de los demócratas en las elecciones legislativas.

"El Congreso tiene un papel que desempeñar en nuestra política exterior, especialmente en lo que respecta a su financiación y a su función de supervisión. Pero el principal factor que determina la política exterior de Estados Unidos siempre ha sido y seguirá siendo el presidente", declaró Marco Rubio.

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En espera de una aclaración del propio Rubio, el ministro francés, Jean-Noël Barrot, anfitrión del encuentro, optó por la prudencia cuando se le preguntó por las conversaciones en Abu Dabi el martes y el miércoles entre Kiev y Moscú, auspiciadas por Washington.