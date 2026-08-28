El Niño empeora por cambio climático

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WASHINGTON.- El Niño —el fenómeno climático que aparece periódicamente y genera abruptos aumentos de las temperaturas globales— se está volviendo cada vez más fuerte debido al cambio climático provocado por el ser humano, dice un nuevo estudio.

Los fenómenos de El Niño son más de un 36% más fuertes de lo que eran antes de que comenzara la era industrial a mediados del siglo XIX, con un salto del 16% solo en los últimos 40 años, lo que muestra que el aumento se está acelerando, según un estudio publicado el jueves en la revista Science. Los hallazgos llegan en medio de pronósticos según los cuales El Niño que se formó hace un par de meses será el mayor registrado en los próximos meses.

El fenómeno, que consiste en un calentamiento temporal de partes del Pacífico ecuatorial, distorsiona el clima en todo el mundo e incrementa los eventos extremos, incluidas olas de calor, inundaciones en algunos lugares y sequías en otros

"Eso es importante porque los El Niño fuertes tienen impactos mucho mayores en los peligros climáticos y los extremos en todo el mundo. Cuando nos propusimos responder a la pregunta de por qué esto podría estar ocurriendo, comparamos nuestros datos con un registro de la temperatura global y encontramos que el aumento en la fuerza de El Niño se asemeja estrechamente al incremento de la temperatura global que se debe a causas humanas como la quema de combustibles fósiles", explicó Julia Cole, autora principal del estudio y científica del paleoclima en la Universidad de Michigan.

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