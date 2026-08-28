logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Riada en Nepal suma 390 muertos y 1,400 desaparecidos (fotos)

Fotogalería

Riada en Nepal suma 390 muertos y 1,400 desaparecidos (fotos)

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

El Niño empeora por cambio climático

Por AP

Agosto 28, 2026 03:00 a.m.
A
El Niño empeora por cambio climático
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      WASHINGTON.- El Niño —el fenómeno climático que aparece periódicamente y genera abruptos aumentos de las temperaturas globales— se está volviendo cada vez más fuerte debido al cambio climático provocado por el ser humano, dice un nuevo estudio.

      Los fenómenos de El Niño son más de un 36% más fuertes de lo que eran antes de que comenzara la era industrial a mediados del siglo XIX, con un salto del 16% solo en los últimos 40 años, lo que muestra que el aumento se está acelerando, según un estudio publicado el jueves en la revista Science. Los hallazgos llegan en medio de pronósticos según los cuales El Niño que se formó hace un par de meses será el mayor registrado en los próximos meses. 

      El fenómeno, que consiste en un calentamiento temporal de partes del Pacífico ecuatorial, distorsiona el clima en todo el mundo e incrementa los eventos extremos, incluidas olas de calor, inundaciones en algunos lugares y sequías en otros

      "Eso es importante porque los El Niño fuertes tienen impactos mucho mayores en los peligros climáticos y los extremos en todo el mundo. Cuando nos propusimos responder a la pregunta de por qué esto podría estar ocurriendo, comparamos nuestros datos con un registro de la temperatura global y encontramos que el aumento en la fuerza de El Niño se asemeja estrechamente al incremento de la temperatura global que se debe a causas humanas como la quema de combustibles fósiles", explicó Julia Cole, autora principal del estudio y científica del paleoclima en la Universidad de Michigan.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Nepal reporta 359 muertos y cientos de extranjeros desaparecidos
        Nepal reporta 359 muertos y cientos de extranjeros desaparecidos

        Nepal reporta 359 muertos y cientos de extranjeros desaparecidos

        SLP

        AP

        Las autoridades nepalíes y chinas trabajan en las labores de rescate tras la tragedia que afectó a turistas, peregrinos y residentes locales.

        Estados Unidos reporta escasez de misiles Patriot en Europa
        Estados Unidos reporta escasez de misiles Patriot en Europa

        Estados Unidos reporta escasez de misiles Patriot en Europa

        SLP

        AP

        La guerra en Irán y el apoyo a Ucrania han reducido las reservas de misiles Patriot en Europa.

        Las solicitudes de ayuda por desempleo en EEUU bajan a 203,000
        Las solicitudes de ayuda por desempleo en EEUU bajan a 203,000

        Las solicitudes de ayuda por desempleo en EEUU bajan a 203,000

        SLP

        AP

        La contratación en Estados Unidos sigue moderada, con un promedio mensual de 61,000 empleos

        Grupo de senadores demócratas pide al ICE cancelar compra de guantes de electrochoques
        Grupo de senadores demócratas pide al ICE cancelar compra de guantes de electrochoques

        Grupo de senadores demócratas pide al ICE cancelar compra de guantes de electrochoques

        SLP

        AP

        El ICE defiende la compra como alternativa no letal, mientras senadores exigen detalles sobre capacitación y supervisión.