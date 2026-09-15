El papa festeja sus 71 años

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Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV cumplió 71 años el lunes, pero quienes recibieron el regalo fueron los empleados del Vaticano.

La Santa Sede publicó un decreto papal que revoca los recortes salariales de 2021 que el papa Francisco impuso a muchos empleados vaticanos como parte de las medidas de ahorro debido al Covid-19.

León afirmó que las medidas de contención salarial "ya pueden superarse, con la certeza de que las instituciones de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano continuarán, por diversos medios, su compromiso de garantizar la sostenibilidad económica".

Los recortes salariales impopulares incluían una reducción del 10% en el sueldo de los cardenales y recortes porcentuales menores para jefes de oficina y sacerdotes y monjas de menor rango. Se congelaron los aumentos salariales bienales para empleados laicos de alto nivel, aunque los empleados laicos de menor rango siguieron recibiendo incrementos.

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Francisco argumentó entonces que los recortes eran necesarios para salvar empleos, dado que la Santa Sede también enfrentaba un déficit estructural, estimado en ese momento en alrededor de 70 millones de euros, y un faltante de 1.000 millones de euros en el fondo de pensiones.

"Solo quisiera decir que Dios, en su providencia —ya veces con un toque de humor—, siempre nos recuerda que está con nosotros", manifestó León al personal. "Muchos de ustedes quizás no sepan que mi madre era bibliotecaria, y hoy estoy aquí en mi cumpleaños específicamente para saludarles a todos".

León visitó la Biblioteca Apostólica Vaticana y observó que era especialmente apropiado celebrar su cumpleaños con su personal, ya que su madre era bibliotecaria.

León estuvo en la biblioteca para inaugurar una exposición sobre el agua, la primera entrega de un nuevo ciclo de cinco años titulado "Catástrofe y maravilla". Incluye un diseño gigante de una ola, sujeto con andamiaje a la fachada de la biblioteca, del artista francés JR.