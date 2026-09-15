logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Carolina Herrera celebra 45 años en la Semana de Moda de Nueva York

Fotogalería

Carolina Herrera celebra 45 años en la Semana de Moda de Nueva York

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

El papa festeja sus 71 años

Elimina recortes económicos a empleados vaticanos

Por AP

Septiembre 15, 2026 03:00 a.m.
A
El papa festeja sus 71 años
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV cumplió 71 años el lunes, pero quienes recibieron el regalo fueron los empleados del Vaticano.

      La Santa Sede publicó un decreto papal que revoca los recortes salariales de 2021 que el papa Francisco impuso a muchos empleados vaticanos como parte de las medidas de ahorro debido al Covid-19.

      León afirmó que las medidas de contención salarial "ya pueden superarse, con la certeza de que las instituciones de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano continuarán, por diversos medios, su compromiso de garantizar la sostenibilidad económica".

      Los recortes salariales impopulares incluían una reducción del 10% en el sueldo de los cardenales y recortes porcentuales menores para jefes de oficina y sacerdotes y monjas de menor rango. Se congelaron los aumentos salariales bienales para empleados laicos de alto nivel, aunque los empleados laicos de menor rango siguieron recibiendo incrementos.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Francisco argumentó entonces que los recortes eran necesarios para salvar empleos, dado que la Santa Sede también enfrentaba un déficit estructural, estimado en ese momento en alrededor de 70 millones de euros, y un faltante de 1.000 millones de euros en el fondo de pensiones.

      "Solo quisiera decir que Dios, en su providencia —ya veces con un toque de humor—, siempre nos recuerda que está con nosotros", manifestó León al personal. "Muchos de ustedes quizás no sepan que mi madre era bibliotecaria, y hoy estoy aquí en mi cumpleaños específicamente para saludarles a todos".

      León visitó la Biblioteca Apostólica Vaticana y observó que era especialmente apropiado celebrar su cumpleaños con su personal, ya que su madre era bibliotecaria.

      León estuvo en la biblioteca para inaugurar una exposición sobre el agua, la primera entrega de un nuevo ciclo de cinco años titulado "Catástrofe y maravilla". Incluye un diseño gigante de una ola, sujeto con andamiaje a la fachada de la biblioteca, del artista francés JR.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      EE.UU. reconoce por primera vez que tiene armas de control espacial en órbita
      EE.UU. reconoce por primera vez que tiene armas de control espacial en órbita

      EE.UU. reconoce por primera vez que tiene armas de control espacial en órbita

      SLP

      EFE

      El secretario Troy Meink destaca la necesidad de innovar ante amenazas militares en el espacio.

      Irán ilumina Torre Azadi con colores de la bandera mexicana
      Irán ilumina Torre Azadi con colores de la bandera mexicana

      Irán ilumina Torre Azadi con colores de la bandera mexicana

      SLP

      El Universal

      El gesto simboliza respeto y amistad entre Irán y México, tras el acercamiento durante el Mundial de Futbol 2026.

      Fundación Nobel confirma fechas para premios Nobel 2026
      Fundación Nobel confirma fechas para premios Nobel 2026

      Fundación Nobel confirma fechas para premios Nobel 2026

      SLP

      El Universal

      Las sedes confirmadas para la entrega de premios Nobel 2026 incluyen la Real Academia Sueca y el Instituto Karolinska.

      Rebeldes hutíes toman islas estratégicas en Yemen y afectan rutas marítimas
      Rebeldes hutíes toman islas estratégicas en Yemen y afectan rutas marítimas

      Rebeldes hutíes toman islas estratégicas en Yemen y afectan rutas marítimas

      SLP

      AP

      El oleoducto saudí dañado tardará semanas en repararse, mientras miles huyen de Yemen por intensos combates.