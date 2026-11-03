Trump y el costo de vida pesan en la carrera por gobernador de California entre Becerra y Hilton

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SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el especialmente alto costo de la vida de California y la experiencia política son factores sobre la mesa mientras los votantes deciden el martes si eligen al demócrata Xavier Becerra o al republicano Steve Hilton como el próximo gobernador del estado más poblado del país.

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El ganador sucederá al gobernador demócrata Gavin Newsom, quien no puede buscar un tercer mandato pero está considerando postularse a la Casa Blanca.

Becerra, ex fiscal general del estado, ha prometido reafirmar el estatus de California como un contrapeso progresista a las políticas republicanas del gobierno de Trump. Hilton, exasesor político en Reino Unido y presentador de Fox News, se ha presentado como una cara nueva lista para encarrilar de nuevo al estado tras 15 años de liderazgo demócrata.

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Las probabilidades no juegan a favor de Hilton. Los demócratas representan aproximadamente el 45% de los votantes registrados en California, frente al 25% de los republicanos.

La votación por correo está en marcha desde hace casi un mes, aunque el gobierno de Trump ha intentado sembrar desconfianza en el sistema electoral del estado al alegar que hasta 20.000 no ciudadanos podrían estar registrados para votar. El Departamento de Justicia ha demandado al estado en un intento de impedir que los funcionarios cuenten cualquier boleta emitida por esas personas. La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la exigencia del gobierno de Trump el lunes, después de que varios tribunales inferiores también fallaran a favor de California.

Debate sobre experiencia y propuestas en la campaña

Funcionarios electorales estatales y locales afirman que cumplen la ley federal y que las cifras del gobierno federal probablemente están infladas. Expertos electorales señalan que el voto de no ciudadanos es poco frecuente y no se ha demostrado que cambie el resultado de las elecciones.

Los candidatos discuten sobre el valor de la experiencia

Becerra, quien también sirvió en el Congreso y como secretario de Salud de Estados Unidos en el gobierno del presidente Joe Biden, ha sostenido que es quien está mejor posicionado para el cargo, como alguien con más de 35 años de experiencia en política y gobierno. Hilton nunca ha ocupado un cargo electo.

Becerra señaló en un debate de CNN en septiembre que el estado necesitaba un líder que pudiera mantener vivo el "sueño californiano".

"No se puede lograr con alguien que nunca ha servido, que nunca ha equilibrado un presupuesto del tamaño del de California, que nunca ha estado realmente ahí para defender a la gente contra un tirano como Donald Trump", afirmó.

Mientras tanto, Hilton ha intentado convertir su falta de experiencia política en una ventaja, al argumentar que los demócratas con más experiencia que han estado al mando han dejado a los californianos en problemas para costear la gasolina, la vivienda y un título universitario.

"Este es el estado más increíble y el país más increíble de la Tierra, y es porque tenemos este espíritu rebelde", comentó en un debate. "Ese espíritu está siendo aplastado por este gobierno burocrático inflado, de estado niñera, del que Xavier ha formado parte durante 36 años".

Una contienda discreta tras unas primarias caóticas

Los dos candidatos surgieron de un amplio grupo en las primarias, con media docena de demócratas destacados y dos republicanos notables.

Becerra no estaba considerado como uno de los principales contendientes durante los primeros meses de su campaña. Eso cambió cuando el exrepresentante demócrata Eric Swalwell, a quien se veía como favorito, abandonó la contienda y renunció al Congreso tras acusaciones de que agredió sexualmente a varias mujeres. Él ha negado las acusaciones. Su salida hizo que el aparato del partido y los votantes buscaran una alternativa más confiable, y la encontraron en Becerra.

Desde entonces, Becerra ha llevado una campaña relativamente discreta, sin realizar ni de lejos tantos actos públicos o disponibilidades para la prensa como Hilton. Ha buscado aprovechar la profunda impopularidad de Trump en el estado al vincular a Hilton con Trump, señalando que el presidente ha respaldado al republicano. La campaña de Becerra lanzó un sitio web que enumera citas de Hilton en las que expresa apoyo al presidente y a sus políticas. El sitio incluye ilustraciones de los dos republicanos de pie uno al lado del otro.

Hilton, por su parte, ha intentado abrirse paso difundiendo anuncios llamativos, a veces con contenido generado por IA, para animar a votantes que normalmente eligen a los demócratas a probar algo nuevo. También ha intentado atraer al público con promesas ambiciosas, como comprometerse a eliminar el Departamento de Vehículos de Motor en su forma actual y reducir el precio de la gasolina a 3 dólares por galón, una tarifa que el estado no ha visto en años.

Su promesa de impulsar cambios como candidato republicano que se postula en California ha resonado con algunos votantes.

Richard Hartman, un votante independiente que vive fuera de Sacramento y trabaja en la industria de la construcción, comentó que se inclinaba por votar por Hilton para aportar equilibrio a un estado dominado por los demócratas. Le preocupan especialmente la falta de vivienda y el alto costo de vida.

"Nada funciona sin equilibrio. No puedes pararte sobre una sola pierna y andar. Tienes que tener dos pies, y creo que es lo mismo en la política", señaló.

Ambos candidatos destacan las historias migratorias de sus familias

Pese a todas sus diferencias, Becerra y Hilton comparten al menos una cosa: ambos provienen de familias inmigrantes.

Los padres de Hilton huyeron del comunismo en Hungría y se establecieron en Reino Unido, donde nació Hilton. Luego asesoró al ex primer ministro David Cameron antes de mudarse a California en 2012. Si gana, sería el primer inmigrante en servir como gobernador desde que el republicano Arnold Schwarzenegger dejó el cargo en 2011.

Becerra nació en Sacramento de una madre de México y un padre que nació en California y creció en México. Ha hecho del acercamiento a los votantes latinos una parte clave de su estrategia de campaña, incluso mediante la difusión de anuncios y publicaciones en redes sociales en español. Sería el primer gobernador latino del estado desde finales del siglo XIX.

Su trayectoria ha atraído a algunos californianos de ascendencia mexicana, como Joy Torrez, una jubilada demócrata en Sacramento. Ella planeaba votar por él con orgullo.

"He leído sobre él y estoy muy satisfecha", señaló Torrez.