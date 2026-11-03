Florida elige gobernador: Donalds y Jolly en contienda decisiva

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Los votantes de Florida elegirán el martes entre el republicano Byron Donalds y el demócrata David Jolly en una contienda por la gobernatura que pone a prueba la resistencia del giro conservador del estado en los últimos años.

Elección en Florida enfrenta a Donalds y Jolly en carrera por gobernatura

Ningún demócrata ha ganado la votación a gobernador de Florida desde Lawton Chiles en 1994. Pero Jolly, excongresista republicano de Tampa, cambió de partido e hizo campaña como un centrista dispuesto a llevar al estado más allá de años de feroces guerras culturales avivadas por el gobernador saliente Ron DeSantis.

Donalds, un congresista del suroeste de Florida que ganó la nominación republicana con el respaldo del presidente Donald Trump, ha intentado definir a Jolly como un progresista desconectado de la realidad. Sería el primer gobernador negro de Florida y, durante toda la campaña, ha buscado acercarse a los votantes negros, que han respaldado abrumadoramente a los demócratas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Campaña se centra en temas económicos y legado político de DeSantis

Los resultados indicarán si la impopularidad de Trump, que ha lastrado a los republicanos en todo Estados Unidos, se extenderá a su estado adoptivo. Los demócratas llegan a la elección alentados por una racha de victorias en elecciones especiales durante el último año, desde Miami hasta el propio terreno de Trump en Palm Beach.

Más allá del entorno político nacional, la contienda se ha centrado en temas que incluyen los altos precios y el costo del seguro de vivienda, un asunto especialmente relevante en un estado con un historial de ser devastado por huracanes.

Florida pasó una generación como el codiciado campo de batalla político de Estados Unidos, donde los intereses de las grandes ciudades, los pueblos agrícolas, los jubilados recién llegados y diversas comunidades latinas chocaban en elecciones que a menudo se decidían por fracciones de un punto porcentual.

Esa reputación empezó a desvanecerse bajo DeSantis, quien ganó su primera contienda en 2018 por menos de medio punto porcentual. Pero una vez en el cargo, se volcó en debates sobre raza y género —firmando, por ejemplo, una legislación que los críticos suelen etiquetar como "Don't Say Gay" ("No digas gay") y que prohíbe la enseñanza sobre orientación sexual e identidad de género desde el kínder hasta tercer grado. Para cuando se postuló a la reelección en 2022, DeSantis ganó por una ventaja aplastante de casi 20 puntos porcentuales que dejó a los demócratas del estado en ruinas.

Jolly enfrenta obstáculos considerables en su intento de encabezar el repunte del partido. Los republicanos tienen una ventaja de aproximadamente 1,5 millones en el registro de votantes, y Donalds ha superado ampliamente a Jolly en recaudación de fondos.

En busca de superar esos desafíos, Jolly ha hecho campaña en los bastiones demócratas de Florida, como el condado de Broward, junto con zonas tradicionalmente republicanas del centro de Florida y la franja noroeste del estado.

Donalds ha mantenido una confianza constante durante toda la campaña. Equilibró su apoyo a Trump, incluida su aparición con él en un mitin reciente, con esfuerzos por marcar cierta distancia, como minimizar las referencias al presidente en su sitio web.

Independientemente de quién gane la carrera por la gobernación, casi con seguridad tendrá que trabajar con una legislatura en la que los republicanos mantendrán mayorías. Si Jolly demuestra ser competitivo, los demócratas han esperado que al menos podrían romper la supermayoría del Partido Republicano en la legislatura, lo que les daría mayor margen de maniobra en la elaboración de proyectos de ley.