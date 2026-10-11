Emergencia en Panamá luego de los sismos

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La Villa de los Santos, Panamá.- Los dos potentes sismos que remecieron Panamá dejaron al menos 27 personas heridas, mientras el gobierno declaró estado de emergencia para atender las afectaciones, entre ellas daños en más de 416 viviendas, 419 centros educativos y carreteras, en provincias del centro del país centroamericano. Las autoridades no habían reportado víctimas mortales.

Los sismos, de magnitudes 7,7 y 6,6, causaron el colapso de algunos edificios cerca del epicentro y provocaron evacuaciones en toda la nación. Los sismólogos de la Universidad de Panamá registraron decenas de réplicas, incluidas algunas con magnitudes de 5,8, 5,5 y 5,2.

El primer sismo, que también se sintió en la vecina Colombia, tuvo su epicentro a unos 10 kilómetros (6 millas) al suroeste de la remota comunidad de Pitaloza Arriba, en la provincia central de Herrera, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El movimiento telúrico se originó a una profundidad de 10 kilómetros (6 millas).

En La Villa de Los Santos, una localidad de origen colonial situada a unos 64 kilómetros (40 millas) al noreste del epicentro, se derrumban viviendas y una iglesia histórica católica. Las personas que pasaron la noche a la intemperie guardaban las indicaciones del gobierno sobre los pasos a seguir. Al menos 13 templos católicos resultaron con daños a nivel nacional.

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"Llevamos aquí desde la una de la tarde de ayer; no nos hemos movido", comentó Tony Jiménez, cuya casa sufrió un derrumbe parcial, mientras estaba sentado con sus familiares bajo una carpa. "Fue algo terrible. Puedo decir con absoluta certeza que, en mis 90 años, nunca había vivido algo así. Fue intenso, verdaderamente intenso".

En Colón, en la costa atlántica, resultaron afectados ocho edificios residenciales que albergan a 40 familias, además de una vivienda, un hospital y el mercado municipal.

Las afectaciones abarcan las diez provincias que conforman Panamá y dos territorios indígenas e incluyen instalaciones de salud, carreteras y sistemas de abastecimiento de agua. Algunas comunidades permanecen incomunicadas por graduales y daños en las vías.

Smith dijo la víspera que se registraron varios heridos, incluida una persona golpeada por escombros de una estructura que colapsó parcialmente en la ciudad de Penonomé, situada a unos 150 kilómetros (93 millas) de la capital. Confirmó el derrumbe parcial y la aparición de grietas en la catedral ubicada en la plaza principal del distrito, así como daños en el edificio de la gobernación y en el hotel Dos Continentes. Protección Civil reportó daños totales en unos siete hoteles en Coclé y Los Santos.