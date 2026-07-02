logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FELIZ ENCUENTRO

Fotogalería

FELIZ ENCUENTRO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Emergencia por crisis sanitaria en Venezuela

Tras sismos, el problema más urgente son infecciones por heridas, dicen los médicos

Por AP

Julio 02, 2026 03:00 a.m.
A
Emergencia por crisis sanitaria en Venezuela
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Caracas, Ven.- Una semana después de los históricos terremotos gemelos en Venezuela, algunos médicos dijeron el miércoles que temen que las secuelas podrían desencadenar una crisis médica cada vez mayor, marcada por heridas sin tratar, enfermedades infecciosas y un sistema de salud que opera al límite de su capacidad.

      Miles de venezolanos desplazados duermen en refugios abarrotados o a la intemperie , sin acceso a agua potable, en medio de pésimas condiciones sanitarias tras los terremotos del 24 de junio , que según las autoridades dejaron al menos 2,295 muertos, más de 11,000 heridos y alrededor de 12,000 personas sin hogar 

      Trabajadores de ayuda humanitaria señalaron que las consecuencias se han derivado en una enorme crisis médica que, a menos que se controle con rapidez, cobrará más vidas en los próximos días y semanas. La emergencia ha dejado al descubierto la escasez crónica de doctores en Venezuela, resultado de años de crisis económica, falta de financiamiento y emigración.

      "Ahorita es realmente el tema que vemos ya prácticamente en puerta, es las infecciones que pueden traer consigo los pacientes que más tiempo tienen expuestos a, vamos a decir, el desastre", declaró Eugenio Cova, jefe de la unidad de traumatología del Hospital del Oeste "Dr. José Gregorio Hernández", en Caracas. "Ya pasamos el período de los traumas complejos —que van a seguir llegando—, pero ahora vienen complicados con infecciones".

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Los trabajadores humanitarios también advierten que los extensos daños a la infraestructura podrían alimentar brotes de enfermedades en las comunidades más afectadas.

      "Hace mucho calor y hay mucha preocupación por posibles enfermedades transmitidas por portadores", dijo Veronique Durroux, portavoz de la agencia humanitaria de la ONU para América Latina y el Caribe. "La gestión de residuos es un problema. La gestión de escombros, cuando se ve la magnitud de la devastación, es muy preocupante".

      Mucho antes de los terremotos, los hospitales públicos de Venezuela ya estaban bajo presión debido a la escasez de agua, energía, equipo médico crucial y personal altamente capacitado.

      Una encuesta nacional sobre hospitales públicos efectuada en 2025 reveló escasez de más del 30% de los insumos de emergencia y de más del 70% de los insumos en quirófanos.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      ICE detiene a más de 10 mil migrantes en cinco días en EE.UU.
      ICE detiene a más de 10 mil migrantes en cinco días en EE.UU.

      ICE detiene a más de 10 mil migrantes en cinco días en EE.UU.

      SLP

      EFE

      Detenciones se realizan en controles y operativos con menor perfil público tras críticas previas.

      En Corea, Vaice ofrece videos IA de seres queridos fallecidos
      En Corea, Vaice ofrece videos IA de seres queridos fallecidos

      En Corea, Vaice ofrece videos IA de seres queridos fallecidos

      SLP

      AP

      La empresa surcoreana Vaice produce videos con recreaciones digitales para acompañar el duelo de familiares.

      16 niños rescatados de una casa en Ohio eran "casi salvajes", dicen las autoridades
      16 niños rescatados de una casa en Ohio eran "casi salvajes", dicen las autoridades

      16 niños rescatados de una casa en Ohio eran "casi salvajes", dicen las autoridades

      SLP

      AP

      Los niños fueron encontrados en una sola habitación, con desechos humanos y sin escolarización en Hamden, Ohio.

      Centro Nacional de Huracanes reporta tormenta Douglas en Pacífico
      Centro Nacional de Huracanes reporta tormenta Douglas en Pacífico

      Centro Nacional de Huracanes reporta tormenta Douglas en Pacífico

      SLP

      AP

      La tormenta tropical Douglas se formó en el Pacífico, sin riesgo para tierra firme.