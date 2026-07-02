Emergencia por crisis sanitaria en Venezuela

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Caracas, Ven.- Una semana después de los históricos terremotos gemelos en Venezuela, algunos médicos dijeron el miércoles que temen que las secuelas podrían desencadenar una crisis médica cada vez mayor, marcada por heridas sin tratar, enfermedades infecciosas y un sistema de salud que opera al límite de su capacidad.

Miles de venezolanos desplazados duermen en refugios abarrotados o a la intemperie , sin acceso a agua potable, en medio de pésimas condiciones sanitarias tras los terremotos del 24 de junio , que según las autoridades dejaron al menos 2,295 muertos, más de 11,000 heridos y alrededor de 12,000 personas sin hogar

Trabajadores de ayuda humanitaria señalaron que las consecuencias se han derivado en una enorme crisis médica que, a menos que se controle con rapidez, cobrará más vidas en los próximos días y semanas. La emergencia ha dejado al descubierto la escasez crónica de doctores en Venezuela, resultado de años de crisis económica, falta de financiamiento y emigración.

"Ahorita es realmente el tema que vemos ya prácticamente en puerta, es las infecciones que pueden traer consigo los pacientes que más tiempo tienen expuestos a, vamos a decir, el desastre", declaró Eugenio Cova, jefe de la unidad de traumatología del Hospital del Oeste "Dr. José Gregorio Hernández", en Caracas. "Ya pasamos el período de los traumas complejos —que van a seguir llegando—, pero ahora vienen complicados con infecciones".

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Los trabajadores humanitarios también advierten que los extensos daños a la infraestructura podrían alimentar brotes de enfermedades en las comunidades más afectadas.

"Hace mucho calor y hay mucha preocupación por posibles enfermedades transmitidas por portadores", dijo Veronique Durroux, portavoz de la agencia humanitaria de la ONU para América Latina y el Caribe. "La gestión de residuos es un problema. La gestión de escombros, cuando se ve la magnitud de la devastación, es muy preocupante".

Mucho antes de los terremotos, los hospitales públicos de Venezuela ya estaban bajo presión debido a la escasez de agua, energía, equipo médico crucial y personal altamente capacitado.

Una encuesta nacional sobre hospitales públicos efectuada en 2025 reveló escasez de más del 30% de los insumos de emergencia y de más del 70% de los insumos en quirófanos.