Emergencia sanitaria y humanitaria, en La Paz

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LA PAZ, Bolivia.- Las autoridades de La Paz, la ciudad más afectada por los bloqueos de carreteras que alcanzan un mes en Bolivia, declararon el martes la emergencia sanitaria y humanitaria por 90 días debido a que las protestas están generando escasez de suministros médicos.

Incluso, los hospitales decidieron priorizar las cirugías de emergencia debido al caso de oxígeno medicinal con el que cuentan en La Paz, la cual está aislada por los cortes producto de las protestas para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

La Gobernación de La Paz resolvió decretar la emergencia con el objetivo de priorizar el suministro de oxígeno a hospitales y centros de salud, así como coordinar la apertura de un corredor humanitario.

"Solamente se atenderán cirugías de emergencia", dijo previamente el director del Servicio Departamental de Salud, Martín Carrasco. Agrega que se reprogramará entre 50 a 60 intervenciones quirúrgicas.

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La directora del Hospital de la Mujer, Jhanet Aliaga, aseguró que gracias a los esfuerzos recientes los hospitales fueron abastecidos con oxígeno pero que sólo les alcanzará para dos a tres días.

Carlos Céspedes, de 42 años, dijo que al menos tuvo la suerte de que se le practicara recién su cirugía, aunque aseguró que debía esperar casi una semana. Él se recuperó en el Hospital General Público, en el centro de La Paz.

Aseguró que varios pacientes no pudieron llegar hasta ese centro por los cortes de ruta. "Yo era el 268 la primera vez, pero (después) en la fila conté solo ciento y algo", agregó.

Las ciudades de La Paz y ciudad de El Alto son las que pasan por la situación más complicada.