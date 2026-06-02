Hombre se atrinchera en banco de Bakersfield por amenaza bomba

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BAKERSFIELD, California, EE.UU. (AP) — Un hombre se atrincheró en un edificio bancario en la ciudad de Bakersfield, en el sur de California, con un número desconocido de personas, informó la policía el martes.

Policía responde a amenaza bomba en banco de Bakersfield

La policía, que respondió a una llamada por una amenaza de bomba, llegó alrededor de la 1 de la tarde a un edificio bancario en el centro de Bakersfield, declaró el sargento Eric Celedon, del Departamento de Policía de Bakersfield, a 23ABC, emisora afiliada a ABC.

El Ayuntamiento y otros edificios fueron puestos en confinamiento, incluida la sede de la policía.

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"Estamos en el lugar del edificio del Chase Bank en Chester Avenue y 17th Street por una amenaza de bomba confirmada", publicó el departamento de policía en X. "Por favor, manténganse fuera del área del centro. Se han implementado cierres de calles y permanecerán en vigor hasta nuevo aviso".

Testimonios y despliegue policial en el lugar

Alrededor de una docena de autos patrulla estaban en el lugar junto con un vehículo táctico y varios equipos de respuesta a emergencias, según informes de medios.

Jacob Davidson, un youtuber que realiza transmisiones en vivo en el canal Dad´s Gone Live, estaba a una cuadra del banco, en la tienda de tatuajes de su familia, cuando empezó a recibir llamadas de sus suscriptores alertándolo sobre la amenaza de bomba.

"Entré al estacionamiento del banco y vi a los policías entrar por la parte trasera del edificio. Esta es la mayor presencia policial que he visto en esta ciudad", señaló Davidson. "Ahora los veo instalar las carpas de trauma con las etiquetas verdes, rojas y amarillas, y también etiquetas negras, junto con un centro de mando a aproximadamente una cuadra".

Las agencias del orden suelen instalar de manera preventiva carpas de trauma —codificadas por colores para ayudar a clasificar a las personas según la gravedad de las lesiones— por si llegan a ser necesarias durante una situación de emergencia.