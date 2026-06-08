Empate técnico en balotaje presidencial de Perú entre Sánchez y Fujimori

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LIMA (AP) — El progresista Roberto Sánchez y la conservadora Keiko Fujimori se encontraban el lunes en un empate técnico en el balotaje presidencial de Perú al contabilizarse más del 94% de las mesas de votación.

Empate técnico en el balotaje presidencial

La ajustada ventaja que Fujimori mostraba originalmente se revirtió. Sánchez, de Juntos por el Perú, lograba ahora 50,101% de los sufragios mientras que la líder de Fuerza Popular alcanzaba 49,899% de apoyo, según el conteo preliminar de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la organizadora de los comicios.

Tras el cierre de la votación el domingo, el titular del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, estimó que el resultado final "estaría en los próximos 30 días" y pidió a la ciudadanía y a las organizaciones políticas "mantener serenidad y actuar con responsabilidad democrática". El cómputo final de la primera vuelta del 12 de abril fue anunciado más de un mes después de los comicios.

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La demora en anunciar los resultados finales se debe a una ley electoral que exige que cada cédula de votación y cada acta —que resume los votos de cada mesa— debe ser transportada hasta más de un centenar de oficinas para su conteo. También deben llegar a Lima desde 63 países las cédulas y actas de quienes votaron en el exterior. A eso se suma el reconteo de votos y la resolución de impugnaciones.

Reacciones de los candidatos y contexto político

Fujimori, hija del fallecido exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000), dijo el lunes a 100 personeros legales en todo Perú que "van a tener que pelear" y "analizar" cada una de las actas electorales, pero que respetará "los resultados sea cual sea el ganador".

La candidata afirmó que los resultados muestran una gran división pero que corresponde a los líderes partidarios, una vez finalizados los comicios, "tender los puentes" para unir a los peruanos.

Sánchez asistió el lunes al Parlamento, donde es congresista, y a su salida dijo a la prensa que se encontraba "confiado y optimista, pero lo concreto y lo real es que hay que esperar". La víspera salió a un balcón frente a la plaza San Martín, en el centro de Lima, y agradeció a los pueblos indígenas, los campesinos y los sectores vulnerables "que han decidido venir a recuperar el gobierno para el pueblo".

El ajustado resultado parcial recuerda al de la segunda vuelta presidencial de 2021 entre Pedro Castillo y Fujimori. La excongresista empezó con cierta ventaja, pero al final Castillo se impuso por una mínima fracción: 50,1% frente a 49,9%. Las autoridades electorales proclamaron los resultados 43 días después.

Pese a que no se sabe quién ganará, el presidente colombiano Gustavo Petro dijo en X que "el progresismo acaba de ganar la presidencia del Perú y ha derrotado la fuerza más de extrema derecha de ese país, la que representan a la familia Fujimori". Añadió que Pedro Castillo "ha sido reivindicado".

Petro aseguró que reestablecerá "completamente las relaciones diplomáticas" luego de que en 2023 la entonces mandataria peruana Dina Boluarte retiró a su embajador en Bogotá debido a lo que calificó como las "reiteradas expresiones injerencistas y ofensivas" del mandatario colombiano.

Fujimori, que busca romper su racha de derrotas, se presentó como la mejor opción para imponer orden en un país agobiado por la creciente delincuencia, la mayor inquietud de los peruanos.

En el único debate previo al balotaje, la política de 51 años reivindicó el gobierno de su padre y prometió que vencerá a la criminalidad al igual que Alberto Fujimori derrotó al grupo extremista violento Sendero Luminoso.

Sánchez, exministro del encarcelado expresidente Castillo (2021-2022) y quien viste un sombrero campesino de ala ancha que le regaló el exgobernante, promete un gobierno enfocado en aliviar a los más pobres y que represente a zonas remotas de los Andes y la Amazonía.

De 57 años y popular en el sector rural y el sur del país ha intentado calmar la preocupación que generó su candidatura entre los inversionistas repitiendo públicamente que no expropiará ningún activo de empresas transnacionales que extraen minerales o gas de Perú. También expresó su apoyo a las inversiones de China como el Tren Bioceánico, que busca conectar al estratégico puerto de Chancay, sobre el Pacífico, con la costa atlántica de Brasil.

Ambos candidatos llegaron al balotaje con un elevado nivel de rechazo. Los que se oponen a Fujimori la relacionan con la herencia autoritaria y de corrupción del gobierno de su padre, mientras los cuestionamientos a Sánchez apuntan al temor de su alianza con Castillo, percibido como caótico. En la breve gestión de 16 meses de Castillo hubo más de 70 cambios ministeriales.