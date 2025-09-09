Entra en crisis el gobierno francés

PARÍS.-Los legisladores derribaron al gobierno de Francia en una votación de confianza el lunes, una nueva crisis para la segunda economía más grande de Europa que obliga al presidente Emmanuel Macron a buscar un cuarto primer ministro en 12 meses.

El primer ministro François Bayrou fue destituido abrumadoramente en una votación de 364-194 en su contra. Bayrou pagó el precio por lo que parecía ser un error político asombroso, apostando a que los legisladores respaldarían su opinión de que Francia debe recortar el gasto público para reparar sus deudas. En cambio, aprovechó la votación que él convocó para unirse contra Bayrou, un centrista de 74 años que fue nombrado por Macron en diciembre pasado.

La caída del efímero gobierno minoritario de Bayrou —ahora constitucionalmente obligada a presentar su renuncia a Macron después de poco menos de nueve meses en el cargo— anuncia una nueva incertidumbre y un riesgo de prolongado estancamiento legislativo para Francia al tiempo que lidia con desafíos apremiantes, incluyendo dificultades presupuestarias y, a nivel internacional, las guerras en Ucrania y Gaza y las cambiantes prioridades del presidente estadounidense Donald Trump. Aunque Macron tuvo dos semanas para prepararse para el colapso del gobierno después de que Bayrou anunciara en agosto que buscaría una votación de confianza sobre sus impopulares planes presupuestarios, no ha surgido un claro favorito como posible sucesor.

Después de la salida de Gabriel Attal como primer ministro en septiembre de 2024, seguida por la destitución del exnegociador del Brexit Michel Barnier por el parlamento en diciembre y ahora la destitución de Bayrou, Macron enfrenta nuevamente una ardua búsqueda de un reemplazo para construir consenso en la cámara baja del parlamento, que está llena

de opositores.