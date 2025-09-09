Visitan Puerto Rico jefes militares de EU

SAN JUAN.- El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, y el general de la Fuerza Aérea Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, realizaron una inesperada visita a Puerto Rico el lunes mientras Estados Unidos intensifica sus operaciones contra el narcotráfico en el Caribe.

La llegada se produce más de una semana después de que barcos con cientos de marines estadounidenses se desplegaron en Puerto Rico para un ejercicio de entrenamiento, lo que provocó críticas de algunos en la isla.

Pero Hegseth publicó el lunes en la red social X un video en el que aseguraba que los marines que fueron desplegados estaban “en la primera línea de defensa del territorio estadounidense”.

“No se equivoquen, lo que están haciendo en este momento no es un entrenamiento. Este es un ejercicio del mundo real en nombre del interés nacional vital de los Estados Unidos de América para acabar con el envenenamiento del pueblo estadounidense”, dijo a bordo del USS Iwo Jima.

Horas antes, la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, declaró que Hegseth y Caine visitaron el territorio estadounidense a nombre del presidente Donald Trump para apoyar a quienes participan en el entrenamiento.

“Agradecemos al presidente Trump ya su administración por reconocer la importancia estratégica de Puerto Rico para la seguridad nacional de Estados Unidos y por su lucha contra los cárteles de la droga y el narcodictador de Nicolás Maduro”, expresó González.

Hegseth y Caine se reunieron con funcionarios en la Base Muñiz de la Guardia Nacional Aérea del Ala 156 en Carolina, una ciudad al este de la capital, San Juan.