Cazan Vikingos a Osos en Chicago

Chicago, Illinois.- Los Chicago Bears desperdiciaron una ventaja de 17-6 al comienzo del cuarto período y perdieron este lunes en el Soldier Field de Chicago por 27-24 contra los Minnesota Vikings en su estreno en la nueva temporada de la NFL.

En un cruce divisional en el norte de la NFC (Conferencia Nacional), los Vikings sellaron un cuarto período de 21-7 que les entregó una importante victoria en una noche en la que no lucieron su mejor versión.

Los Bears recibieron hasta doce penalidades para una pérdida de 127 yardas, demasiadas para poder conseguir la victoria en casa.

El ‘quarterback’ de los Bears, Caleb Williams, en su segundo año en Chicago, lanzó para 211 yardas (21 de 35 en pases), con un pase de anotación y ninguna interceptación. También recorrió 58 yardas con seis carreras y anotó un ‘touchdown’.

En los Vikings, JJ McCarthy tuvo una noche complicada, pero fue de menos a más.

Acabó con 143 yardas lanzadas (13 de 20 en pases), con dos pases de anotación y una interceptación, pagada con un ‘pick-6’ de Nahshon Wright.

Justin Jefferson, uno de los mejores receptores de la liga, tuvo una recepción de ‘TD’ pese a que McCarthy solo le buscara en cinco ocasiones.

Y eso que tenían viento totalmente a favor los Bears. Pese a no capitalizar al máximo una primera mitad en la que JJ McCarthy no consiguió encontrar ritmo, Chicago mandaba 10-6 al descanso y 17-6 para comenzar el cuarto período.

El Soldier Field comenzó a saborear la victoria cuando Nahshon Wright firmó un espectacular ‘pick-6’ tras interceptar a McCarthy para subir el 17-6 al marcador.

En el cuarto período, McCarthy lanzó para 13 yardas para Jefferson. Era el TD de la esperanza para los Vikings, que recortaron 17-12.

McCarthy conectó su segundo pase de TD de la noche, 27 yardas para Aaron Jones Sr, quien completó la remontada de los Vikings y subió el 20-17 al marcador.

El momento de crisis de Chicago llegó cuando McCarthy logró una anotación con una carrera de 14 yardas que puso el veredicto final en el 27-17 para Minnesota.