Jóvenes palestinos abren fuego en una parada de autobús

JERUSALÉN.-Atacantes palestinos abrieron fuego en una parada de autobús durante la hora pico de la mañana en Jerusalén el lunes, donde mataron a seis personas e hirieron a otras 12, informaron funcionarios israelíes.

Un soldado israelí y civiles que estaban en el lugar mataron a tiros a dos agresores, indicó la policía, que más tarde arrestó a una tercera persona en conexión con el tiroteo. Imágenes del ataque mostraron a docenas de personas huyendo de una parada de autobús en una intersección concurrida. El parabrisas de un autobús presentaba orificios de agujeros de bala y las pertenencias estaban esparcidas por la calle.

La guerra en Gaza ha matado a decenas de miles de palestinos y ha provocado un aumento de la violencia tanto en Israel como en Cisjordania ocupada, con un aumento de los ataques de milicianos palestinos, así como de la violencia de los colonos israelíes contra los palestinos.

El tiroteo del lunes —en una importante intersección cerca de una carretera que conduce a asentamientos judíos en Jerusalén Este— fue el más mortífero en Israel desde octubre de 2024.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Más tarde el lunes, el Ministerio de Salud palestino informó que dos palestinos de 14 años fueron abatidos por fuerzas israelíes en la ciudad cisjordana de Jenin, donde Israel ha llevado a cabo varias operaciones militares importantes en los últimos años.

El ejército dijo que las tropas dispararon a individuos que habían ingresado a un área bajo una orden de cierre. Afirmó que representaban una amenaza para sus fuerzas, sin especificar la naturaleza de la amenaza ni proporcionar evidencia, y que habían ignorado las instrucciones de retirarse.

Hamás elogió el ataque sin asumir la responsabilidad, calificándolo como una “respuesta natural a los crímenes de la ocupación contra nuestro pueblo”.