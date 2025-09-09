Vecinos demandan una razzia canina
Los perros ya han atacado a varias persiones
RIOVERDE.- Una jauría de perros pone en jaque a vecinos de la Infonavit los Naranjos, han sido atacadas 6 personas y 3 han sido derribados de su medio de transporte, por lo que ciudadanos piden que sean atrapados para evitar sigan causando daños.
Vecinos dieron a conocer que de la noche a la mañana aparecieron 8 canes, los cuales son muy agresivos, y son un riesgo de salud pública.
Los vecinos los han adoptado y les han acercado alimento y agua, pero esto ha resultado contraproducente.
Algunos se han tornado muy agresivos y han atacado a niños y adultos mayores, los que terminan acudiendo a las clínicas para recibir atención médica y evitar llegar a sufrir la rabia.
Sin embargo, otro problema que se tiene es que los canes han derribado de la bicicleta a varios trabajadores, que también han sufrido algunas lesiones.
Por lo que piden la intervención del sector salud, porque es necesario que se realice una razzia canina y sean capturados los canes, para evitar más riesgos en la salud de la población.
