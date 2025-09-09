logo pulso
Estado

Vecinos demandan una razzia canina

Por Carmen Hernández

Septiembre 09, 2025 03:00 a.m.
A
RIOVERDE.- Una jauría de perros pone en jaque a vecinos de la Infonavit los Naranjos, han sido atacadas 6 personas y 3 han sido derribados de su medio de transporte, por lo que ciudadanos piden que sean atrapados para evitar sigan causando daños.  

Vecinos dieron a conocer que de la noche a la mañana aparecieron 8 canes, los cuales son muy agresivos, y son un riesgo de salud pública.  

Los vecinos los han adoptado y les han acercado alimento y agua, pero esto ha resultado contraproducente. 

Algunos se han tornado muy agresivos y han atacado a niños y adultos mayores, los que terminan acudiendo a las clínicas para recibir atención médica y evitar llegar a sufrir la rabia.  

Sin embargo, otro problema que se tiene es que los canes han derribado de la bicicleta a varios trabajadores, que también han sufrido algunas lesiones. 

Por lo que piden la intervención del sector salud, porque es necesario que se realice una razzia canina y sean capturados los canes, para evitar más riesgos en la salud de la población.

